拒認曾志偉愛將 周奕瑋自知欠台型 踏實拓事業

【明報專訊】周奕瑋（Jarvis）繼2018年無綫旅遊節目兩輯《周遊東京》及2019年《周遊關西》後，原計劃2020年再緊接拍多輯《周遊關西》，前期也準備就緒，可惜疫情爆發各地封關令他陣腳大亂。等了3年終有機會完成第二輯《周遊關西》，近日播出。

Jarvis承認第二輯好難做，「封關前度了啲得意嘢已經沒有了，有些店舖也消失了。首輯《周遊關西》只介紹京都及大阪，刻意留一手想開第二輯介紹關西其他地方，大家餓了幾年，今次除介紹和歌山、奈良，還加碼再介紹京都及大阪」。當他知道節目重啟，第一個反應不是開心，而是感到很大壓力，「我做一個旅遊節目會死好多腦細胞，每次當一個考試，今次考題更難，封關幾年我去不到關西，不知網上資訊有沒有伏，又未親身去玩去試過，比上幾輯有難度，今次決定玩超深度遊」。

疫下封關收入縮水

封關對Jarvis工作有重大影響，當所有人覺得封關令他不能拍旅遊節目好慘，他不是這樣想，「如果沒有疫情，繼續拍，始終覺得旅遊節目主持有壽命，除觀眾會睇到厭，素材也有限，很多資訊可在網上找到，真的很難。封關確影響收入，冰封了旅遊節目主持生涯，當讓自己回氣，阿Q角度看也不壞，學習樂觀面對，怨天尤人對自己也不好」。

視曾志偉王祖藍學習對象

Jarvis自知演技差，主力主持節目，亦好享受過程。當大騷司儀是機緣巧合，否認上了神枱，「做人最緊要清晰，不要以為做一兩個大騷司儀就好厲害，深知一個出色司儀要浸，自知天生冇台型，壓不到台，有所限制。但身高不是重點，前輩曾志偉和王祖藍也不高，仍有壓台感，那就逐次累積這份感覺，令自己更踏實，還有很多東西要學」。

Jarvis在《萬千星輝頒獎典禮2022》獨挑大樑擔任司儀表現獲激讚，拍旅遊節目《請1日假去旅行》及《周遊關西》更與總經理曾志偉一齊飛，隨即被冠以「愛將」之名。Jarvis解釋：「之前兩次只是同機，是美麗誤會，到日本合作拍《限定Super遊》反而不同機，我覺得志偉哥睇重好多人，畀好多機會不同類型的人，他很有慧眼，知道藝人特質，放到適合地方發光發亮，一定不止我，好多謝他畀好多機會我，但一定不是特別被睇重。」

記者：林祖傑

場地提供：Velo Italian Bar & Grill