Netflix影迷盛會 《攻心諜戰》《One Piece》《3體》預告曝光 姜河那任時完加盟《魷魚遊戲2》

劉慈欣小說改編的《3體》預告曝光，既有文革批鬥也有奇幻的畫面出現。

【明報專訊】影視串流平台Netflix舉辦的「Tudum：全球影迷盛會」前日在巴西聖保羅舉行，除了《攻心諜戰》姬兒加杜（Gal Gadot）、《Fubar》阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及《驚天營救》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）等紅星現身與粉絲會面，又公開了《3體》、《One Piece》等多齣新劇的預告片。萬衆矚目的韓劇《魷魚遊戲2》，開拍在即，終公布演出陣容，姜河那與任時完落實加盟。

Netflix於2020年首度舉辦「Tudum：全球影迷盛會」，惟疫情轉到網上舉行，直到今年才重返巴西聖保羅，現場除有遊戲、音樂表演，Netflix旗下部分電影及劇集的主角，均到場造勢，又宣傳即將上架的作品。

《魷魚遊戲2》前日公布演出陣容，除首季主角李政宰、李秉憲及魏河峻回歸，《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《黑暗榮耀》朴成勳及《日與夜》梁東根扮演新「玩家」，4人更專程拍攝先導預告亮相，親手按下圓形掣，代表答應參加「魷魚遊戲」。導演黃東赫曾表示首季出現的「西裝男」或許會參演第2季，現落實孔劉再度演「西裝男」，不過戲分是否比上季多，則拭目以待。首季中槍墮崖的魏河峻，似乎大難不死，在第2季再度登場。《魷魚遊戲》同時拍攝第2及第3季，合共13集，第2季6集，第3季則有7集，7月正式開鏡，周五（23日）演員將圍讀劇本，預計拍攝超過10個月，總製作費1000億韓圜（約6億港元），明年上架。

《京城怪物》片段曝光

受《魷魚遊戲》啓發製作的競技真人騷《魷魚遊戲：真人挑戰賽》，前日公開了片段給觀衆先睹為快，將於11月播出。影迷盛會前日亦公開下半年將上架的韓國內容，包括劇集《D.P：逃兵追緝令2》、《Sweet Home 2》、朴圭瑛《絕世網紅》、安孝燮與全汝彬合演的《想見你》韓版《走進你的時間》、金南佶《盜賊之歌》、秀智《我的女神室友斗娜》、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》、韓韶禧與朴敘俊合演的《京城怪物》、高賢貞《假面女郎》等。電影方面則有全鍾瑞《芭蕾復仇曲》及趙震雄《毒戰寒流2》。其中《走》劇片段可見安孝燮為全汝彬慶祝生日，上演甜蜜咀嘴戲。《京》劇的韓韶禧與朴敘俊則有槍頭互對及深情互望的不同鏡頭。

《驚天營救》《Fubar》拍續集

「雷神」基斯漢斯禾夫主演的新片《驚天營救2》上周五（16日）剛在Netflix上架，前日在影迷盛會宣布開拍第3集；阿諾舒華辛力加主演的劇集《Fubar》亦落實拍第2季。《神奇女俠》姬兒加杜伙拍《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）主演的《攻心諜戰》（Heart of Stone），8月11日上架，這齣諜戰片除公開首條預告片，兩人亦現身影迷盛會跟粉絲見面。

改編自內地作家劉慈欣科幻名著的《3體》（3 Body Problem），《權力遊戲》創作人大衛班諾夫（David Benioff）和韋斯（D. B. Weiss）監製，曾國祥有份執導，黃凱旋等主角到場站台外，首條預告片亦曝光，可看到疑似小說中描述葉文潔父親葉哲泰在文革被批鬥的場面，也有她向外太空發送信號的畫面等。《3體》據報有8集，2024年1月首播。

改編自日本動漫的《One Piece》真人演出電影，今年8月31日首播，首條預告片前日曝光。《柏捷頓家族：名門韻事3》、明年播出的《降世神通：最後的氣宗》（Avatar: The Last Airbender）則發放了首輪劇照。

《艾蜜莉在巴黎4》、《星期三2》及《安眠書店5》準備開拍，3劇主角莉莉哥連斯（Lily Collins）、珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）及潘百加利（Penn Badgley）分別拍片透露內容。另外，《未來戰士》蓮達咸美頓（Linda Hamilton）將加盟《怪奇物語5》；即將播出的《盲婚試愛5》、《戀愛修課2》及《怪盜羅蘋3》 亦公開了最新片段。西班牙語劇《名校風暴7》，則落實10月20日首播。