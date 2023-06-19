【開箱】《代理公司》廣告界人事鬥爭 李寶英攀權力高峰

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC今年1月初播出的《代理公司》，由《聽見你的聲音》李寶英、《青春月譚》趙成夏及《幽靈醫生》孫娜恩合演，播出前未受到很大關注，香港甚至沒平台引入同步播放。《代》劇卻由開播4.7%升至第16集大結局16%，成績彪炳，最近終在Netflix上架，同樣靠口碑躋身全球非英語節目十大收視榜。

升職無關表現掀鬥爭

《代理公司》講述高兒忍（李寶英飾）縱橫廣告界多年，冷靜沉着又堅毅，機關算盡，一步步成為廣告公司首名女高層。劇集初段講創意總監高兒忍在廣告界薄有名聲，憑出色概念，跟對手競標時，總輕易得勝，在公司的地位卻不似預期。VC企劃公司是韓國大企業VC集團旗下的廣告代理公司，VC企劃常務崔昌秀（趙成夏飾）忌才，不想與資歷淺、出身低的高兒忍平起平坐，加上高兒忍從不拍馬屁，公司內樹敵甚多。

VC集團會長姜永浩（宋永彰飾）之女姜漢娜（孫娜恩飾）在美國學成歸來，打算安排她在VC企劃工作，讓女兒當社交媒體常務；為免外界指指點點，先調升高兒忍為製作本部長，成為VC企劃首名女高層，轉移外界視線。高兒忍原以為自己的表現終獲賞識，及後發現本部長之位任期僅1年，且為掩護姜漢娜，於是開始大搞職場鬥爭，高調安排各種人事調動，還透過廣告企劃案，逐步往上爬。

《代理公司》生動描述職場文化與鬥爭，以及廣告業界百態。高兒忍當上部長後，先將崔常務手下的3名創意總監調職，還將其他表現不佳的製作部員工降職，晉升有能力者兼收歸旗下。她向客戶發布「三不做」宣言，包括「不會接納周五通告，周一提交新企劃的要求」、「不會替客戶處理私人事務」等，贏得員工支持。

另一方面，劇中又描述廣告如何「改變世界」；高兒忍為了落實新人事安排，承諾若無法年內提升營業額50%，便會自動請辭。隨即爆出VC集團會長的未來親家、禹源集團會長金宇元（鄭原仲飾），涉嫌籌集秘密資金被拘留。禹源集團要求VC企劃設計企業形象廣告，務求改變輿論風向，讓金宇元獲准保釋。高兒忍利用「法律並不完美」為廣告概念，找來冤獄20多年的男子擔任代言人，使外界批評司法制度，金宇元最終保釋外出。

3女角代表不同階層

《代理公司》另一大看點是講述3名不同身分、背景的職業女性。高兒忍是典型的基層代表，因父親賭博、母親離家，自小寄人籬下。讀書成績名列前茅，卻因貧窮，無法入讀著名大學。沒有人脈及背景，單憑個人努力在廣告界打拼。高兒忍個性孤僻，加上工作壓力大，依靠藥物及酒精過活，身體逐漸崩壞。

姜漢娜不是典型豪門千金，雖然看起來不懂世事，像一般備受寵愛卻橫蠻無理的富家女，其實她也有機心，不會輕易受人唆擺。姜漢娜加入VC企劃後，為了壯大勢力，讓高兒忍與崔昌秀內鬥，再將優勝者留在身邊。姜漢娜得到關鍵情報後，讓秘書將情報送給高兒忍，並說：「如果手上有一塊肉的話，必須給更飢餓的生命體才行，對方才會感謝餵食自己的主人，不是嗎？」

另一職業女性代表是高兒忍下屬趙恩貞（全惠璡飾），由撰稿員晉升為創意總監。趙恩貞育有一名5歲兒子，因經常加班而無法陪伴左右，母子關係出現問題。趙恩貞的故事正好探討時代女性，如何平衡工作與家庭。

飾演高兒忍的李寶英劇中表現出色，將人前硬朗人後脆弱，演繹得層次分明，絕對是此劇最大功臣。扮演富家女的孫娜恩，表現比想像中要好，也擺脫花瓶感覺。劇中對白金句多，道出不少上班族心聲，如「人應該選擇自己擅長的工作，而不是喜歡的工作 」、「工作辛苦的話，就應該要求加人工」、「人類終究是自私自利的動物」、「對上班族來說，遲到比肚餓更恐怖」、「工作都是為了能和家人有更好的生活，哪有人活着是為了工作？」