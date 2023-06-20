孖劉穎鏇合作有運行 張振朗兩劇兩綜藝鋪路爭視帝

【明報專訊】《2023 TVB年中節目巡禮》昨日於灣仔會展舉行，無綫派出「4帝3后」坐鎮，包括陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝和江美儀；還有張振朗、劉佩玥、劉穎璇、袁偉豪、張曦雯、陳曉華及郭柏妍等多名當家小生花旦，近百藝人出席，向現場近600廣告客戶推介下半年節目。8套新劇中，陳豪、張振朗、劉穎鏇及無綫「新抱仔」王敏奕各佔兩劇，成男女藝人之冠。張振朗同時包辦兩綜藝節目，被指為他爭視帝鋪路，他笑言：「可能年頭撼親個頭，現在迎來好運。」

無綫在巡禮重點推介8套劇，包括《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》；綜藝節目有《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班Friend去旅行》、《尋找世界另一個我》、 《北上搵食團》、《日本限定Super遊》、《國際中華小姐競選2023》、《香港重案》、《肥媽李鼎2》及《中年好聲音2》等。

陳豪、張振朗、劉穎鏇和王敏奕各佔兩劇，成男女藝人之冠，張振朗同時還有兩綜藝節目在手。劉穎鏇在大合照企位明顯升呢，與獲力捧的蔡潔和郭柏妍齊站第一行；龔嘉欣則靠邊企。視后蔡思貝下半年未見有劇，只有一個旅遊節目《貝遊歐洲》。約滿無綫的周柏豪雖是《旁觀者》男主角，但在宣傳片甚少鏡頭，由王敏奕孭飛。

張振朗劉穎鏇同受力捧多新嘗試

張振朗與劉穎鏇合演《奪命提示》和《靈戲逼人》成重點推介，笑稱無綫下半年靠二人孭飛。張振朗即瞪大眼，多謝公司給予機會，很久未試過下半年連續兩劇出街，「冇壓力，很隨緣。特別《奪命提示》可以跟無綫最好打的劉穎鏇對打」。劉穎鏇表示兩套劇她都有很多突破，為《靈戲逼人》首次唱粵劇和化大戲妝，「事前特意去學唱大戲，對我是一個很大體驗，感覺得意」。張振朗則演作曲家要彈琴，曾參加新秀的他還會為《靈》劇唱插曲。

提到近年跟劉穎鏇合作的男主角都能封帝，問公司是否為他競逐視帝鋪路？張振朗說：「文偉鴻（監製）向來都是視帝和視后收割機，但獎項的事再算吧，希望給觀眾新鮮感。」他還包辦兩綜藝節目，張振朗笑說：「可能年頭撼親個頭，現在迎來好運。」

陳豪跟陳茵媺拍咀戲最舒服

陳豪在介紹《羅密歐與祝英台》時，被江美儀爆他與太太陳茵媺（Aimee）在劇中真咀，陳豪笑言：「冇舌頭，冇舌頭。」受訪時他承認與太太拍親熱戲的確會比較自然和舒服。有冇太投入咀到停不到？他哈哈大笑道：「大家想太多，拍劇對住的Aimee不是屋企那一個，只是角色，所以會多一份隔膜。不過夫妻拍親熱戲就不會尷尬，同其他女藝人拍就會。」

在旁的胡定欣笑言跟陳豪拍過不少親吻戲，「我同佢嗰啲咪尷尬囉」

。陳豪說原本跟胡定欣在《破毒強人》有親吻戲，但自覺劇中患癌就死的造型太核突，所以要求刪除這場戲，笑稱胡定欣避過一劫。

蔡思貝完成旅遊節目開劇

穿大露背裝出席的蔡思貝早前主持旅遊節目《貝遊英倫》，有好收視兼獲不錯口碑，隨即添食9集《貝遊歐洲》，稍後將出發到英國和意大利拍攝20多日，「很開心有屬於自己的『貝遊系列』，今次會繼續以蔡思貝的身分和性格，帶大家遊覽兩國家9個城市」。問到此行會否以泳裝示人刺激觀眾眼球？蔡思貝笑稱這不是她範疇，但今次都會有水上活動，「盡力啦，要視乎到時的水上活動刺不刺激」。講到下半年未見她有劇播出，蔡思貝透露完成旅遊節目便會開劇，現已開始為角色操練體能。

袁偉豪拖大肚張寶兒首亮相

袁偉豪和張寶兒宣布有喜後首次夫妻檔現身，袁偉豪對懷孕4個多月的太太呵護有加。寶兒稱開始見肚，已知BB性別，稍後會舉行特別儀式公開。全程笑咪咪的袁偉豪說仔女都無所謂，但承認較喜歡女兒，又笑說：「平時shopping睇自己玩具，現在開始睇BB產品。」

夫妻表示BB中文名會問家中長輩及相士意見，英文名希望跟他們一樣B字頭。袁偉豪與張振朗主持的綜藝節目《歐洲鐵騎遊》將於下星期出發，全程拍攝14日，他直認擔心太太，但現時進入懷孕期第二階段較放心。反而寶兒更擔心老公，「他全天候騎電單車很傷腰骨，體力消耗很大」。

記者：陳釗、柯美

攝影：劉永銳

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