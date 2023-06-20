Jennie第3集戲分少 性感舞衣拍MV HBO澄清《偶像漩渦》續集未定

【明報專訊】本月4日首播的HBO美劇《偶像漩渦》，集合韓國人氣女團Blackpink成員Jennie、《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）主演，備受矚目，至今播出3集，劇中過多裸露鏡頭及如3級片情節，受猛烈批評，《紐約郵報》上周報道，《偶》開拍第2季無望，HBO其後澄清「還未決定」。

《偶像漩渦》上月在康城影展世界首映，播放了首兩集，當時影評已大彈太多不必要裸露及牀戲。其實此劇身兼編劇、導演及監製3職的森里雲遜（Sam Levinson）往績不錯，前作《毒癮女孩》連拍兩季及聖誕特備劇，講述中學生吸毒等問題，叫好叫座，更讓辛蒂雅（Zendaya）成為首名非裔女星兩度在艾美獎封視后（戲劇），而且是歷來有此成績的最年輕女演員，《偶》劇自然被寄望甚殷。

《偶像漩渦》講述經歷喪母之痛的偶像女歌手Jocelyn久休復出，戀上夜店老闆Tedros，後者漸漸操控其生活。然而劇中莉莉露絲狄普幾乎每場戲都穿著得極性感，扮演舞蹈員Dyanne的Jennie首集出場充滿性暗示的火辣舞姿，亦飽受批評，有網民認為此劇讓Jennie形象盡毁，指她是代表韓國的藝人，卻拍這種低俗劇集。第2集Jennie亦有意識大膽對白，香港時間昨日播出第3集，Jennie戲分減少，只出了一場，講述她奉命代Jocelyn拍攝MV，衣著非常性感。

《偶像漩渦》口碑欠佳，首播當日錄得91.3萬觀眾捧場，第2集下滑至80萬觀衆，但串流平台收視統計網站FlixPatrol資料顯示，截至昨日《偶》劇仍穩佔HBO節目收視冠軍。全季只有6集的《偶》劇，HBO至今未宣布開拍第2季，《紐約郵報》上周報道，從兩個渠道收到消息，稱《偶》劇下月播完第6集便會結束，一來此劇原本就計劃是迷你劇，亦有消息指才播出兩集，開拍續集的大門仍未關上。HBO隨後於社交網澄清，「第2季命運已決定的報道是錯誤的，我們還未有決定，期待為大家播出新一集」。