《鬼滅之刃3》結局 禰豆子見光不死

【明報專訊】日本人氣動畫《鬼滅之刃》描述主角竈門炭治郎妹妹竈門禰豆子變成「鬼」，炭治郎為幫妹妹尋找變回人類方法，踏上斬鬼之旅。電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》2020年上映，收逾404億日圓（約22.2億港元），成為日本電影史上票房冠軍。《鬼滅之刃》動畫劇第3季「刀匠村篇」前晚播出第11集大結局，加長約半小時內容至70分鐘，收視7.6%，雖未能超越第1集全劇高位的8%，以深夜時段來說，成績相當不錯。

《鬼滅之刃：刀匠村篇》結局講炭治郎在妹妹禰豆子及「鬼殺隊」隊員玄彌等人協助下，追趕食人鬼「半天狗」本體，並斬斷「半天狗」的頸，拯救刀匠村。眾人為殺掉「半天狗」戰至天光，禰豆子遇到陽光理應灰飛煙滅，但神奇體質克服了陽光，成為世上唯一能在太陽下生活的「鬼」，亦勢成為鬼領袖鬼舞辻無慘的追擊目標。第3季結局播出後，電視台隨即宣布推出第4季「柱稽古篇」，情節會緊接刀匠村篇，「稽古」意指「訓練」，預計炭治郎等人會接受鬼殺隊高手「柱」所主持的地獄式訓練。

另一方面，福山雅治伙拍大泉洋主演的《Last Man-全盲搜查官》前晚播出第9集，收視12.7%，比之前一集升0.1個百分點，且看本月25日播出的第10集結局能否突破首集14.7%的全劇最高位。