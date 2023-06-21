【開箱】《FUBAR》 阿諾舒華辛力加演特務 難過妻女關

【明報專訊】《未來戰士》「大隻佬」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）入行多年，電影代表作品無數，卻鮮有拍劇，新作《FUBAR》5月26日在影視串流平台Netflix上架後，連續兩周登上英語節目收視冠軍。「FUBAR」是英文Fucked Up Beyond All Recognition的簡寫，大概可以翻譯為「好大鑊」，阿諾在第8集結局便曾以此俚語，總結他跟家人和拍檔的處境，正好為第2季劇情鋪路。

結尾為第2季埋伏筆

據說FUBAR曾是美軍俚語，金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演有關二戰的電影《雷霆救兵》便曾出現這句對白，如今成為阿諾舒華辛力加與《壯志凌雲：獨行俠》女星蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）合演特務喜劇的名字，倒也貼切不過。故事講述阿諾飾演FBI特工路克，退休後才知悉女兒艾瑪（蒙妮卡芭芭露飾）是同行，愛女心切之下，決定再次披甲上陣，攜手執行救世任務。當他自詡父愛偉大？事實遭女兒嫌棄，加上前妻改嫁在即，才驚覺處理家事比對付黑市軍火商還要困難百倍。

新劇由路克完成最後一次任務說起，正當他參加退休派對之際，突然接到上級通知，一支特工小隊在執行任務期間失聯，當時他們正在調查恐怖分子的餘孽博羅（基比奧路拿飾），後者涉及販賣核武，由於博羅跟路克素有交情，因此上級要求他再披戰衣，參與拯救同袍的「熊貓行動」。

當他抵達博羅的兵工廠後，赫然發現女兒艾瑪是臥底，正在執行潛伏任務，令他震驚又擔心。父女相認之後，開始互相埋怨，由對方隱瞞特工身分開始，數到父母離婚的理由。最終雖然完成任務，救出「熊貓」又取回核武，但路克念舊情，不忍殺掉博羅，令後者有機可乘，全身而退。

FBI高層下令路克父女收拾爛攤子，直至把博羅繩之於法，父女被迫聯手執行一個又一個任務，包括阻止博羅在高速列車上偷取核廢料、騙取物理學家遭政府禁止發表的核武論文、訛稱出售小型核反應堆作為誘使博羅露面的手段等，最後惡人有惡報，但路克等人亦遭設計陷害，特工身分曝光，隨時惹來殺身之禍，全家展開逃亡之旅，正好為第2季劇情埋下伏筆。

動作場面 替身代勞

《FUBAR》有齊動作、搞笑、溫馨等元素，輕鬆熱鬧兼而有之，例如路克父女一邊執行任務，一邊吵吵鬧鬧的情節，不禁令人聯想起Apple TV+早前上架、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）與《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）合演的特務喜劇《真愛玩失蹤》（Ghosted）；加上《FUBAR》全劇節奏明快，強勁導演陣容應記一功。曾經拍攝《絕命毒師》的Phil Abraham、《雨傘學院》Stephen Surjik、《河谷鎮》Steven Adelson及《神盾局特工》Holly Dale每人執導兩集，集各家之大成，已成為荷李活常見的工作模式。

劇中路克角色設定為65歲，剛好符合退休年齡，現實中阿諾已屆75歲，畢竟英雄遲暮，身手難免退化，劇中動作場面如跳車、肉搏等，都由替身代辦，自是不難理解。若要繼續找碴，不少情節都是「搵戲嚟做」，例如路克父女每次完成任務，總要返回FBI總部向上級匯報，如此費時失事，行蹤容易暴露，在今時今日「web 3.0」時代還會發生嗎？

另外，結局前一場動作戲講述博羅被困地牢，遭小型核彈炸傷兼受核輻射感染，卻大難不死，只有半邊臉毀容，更在路克前妻再婚之日現身報仇，情節同樣荒謬絕倫，純粹為製造緊張氣氛，結果只會讓觀眾失笑。