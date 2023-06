【開箱】《FUBAR》 阿諾舒華辛力加演特務 難過妻女關

next

【明報專訊】《未來戰士》「大隻佬」阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)入行多年,電影代表作品無數,卻鮮有拍劇,新作《FUBAR》5月26日在影視串流平台Netflix上架後,連續兩周登上英語節目收視冠軍。「FUBAR」是英文Fucked Up Beyond All Recognition的簡寫,大概可以翻譯為「好大鑊」,阿諾在第8集結局便曾以此俚語,總結他跟家人和拍檔的處境,正好為第2季劇情鋪路。

結尾為第2季埋伏筆

據說FUBAR曾是美軍俚語,金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演有關二戰的電影《雷霆救兵》便曾出現這句對白,如今成為阿諾舒華辛力加與《壯志凌雲:獨行俠》女星蒙妮卡芭芭露(Monica Barbaro)合演特務喜劇的名字,倒也貼切不過。故事講述阿諾飾演FBI特工路克,退休後才知悉女兒艾瑪(蒙妮卡芭芭露飾)是同行,愛女心切之下,決定再次披甲上陣,攜手執行救世任務。當他自詡父愛偉大?事實遭女兒嫌棄,加上前妻改嫁在即,才驚覺處理家事比對付黑市軍火商還要困難百倍。

新劇由路克完成最後一次任務說起,正當他參加退休派對之際,突然接到上級通知,一支特工小隊在執行任務期間失聯,當時他們正在調查恐怖分子的餘孽博羅(基比奧路拿飾),後者涉及販賣核武,由於博羅跟路克素有交情,因此上級要求他再披戰衣,參與拯救同袍的「熊貓行動」。

當他抵達博羅的兵工廠後,赫然發現女兒艾瑪是臥底,正在執行潛伏任務,令他震驚又擔心。父女相認之後,開始互相埋怨,由對方隱瞞特工身分開始,數到父母離婚的理由。最終雖然完成任務,救出「熊貓」又取回核武,但路克念舊情,不忍殺掉博羅,令後者有機可乘,全身而退。

FBI高層下令路克父女收拾爛攤子,直至把博羅繩之於法,父女被迫聯手執行一個又一個任務,包括阻止博羅在高速列車上偷取核廢料、騙取物理學家遭政府禁止發表的核武論文、訛稱出售小型核反應堆作為誘使博羅露面的手段等,最後惡人有惡報,但路克等人亦遭設計陷害,特工身分曝光,隨時惹來殺身之禍,全家展開逃亡之旅,正好為第2季劇情埋下伏筆。

動作場面 替身代勞

《FUBAR》有齊動作、搞笑、溫馨等元素,輕鬆熱鬧兼而有之,例如路克父女一邊執行任務,一邊吵吵鬧鬧的情節,不禁令人聯想起Apple TV+早前上架、「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)與《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲(Ana de Armas)合演的特務喜劇《真愛玩失蹤》(Ghosted);加上《FUBAR》全劇節奏明快,強勁導演陣容應記一功。曾經拍攝《絕命毒師》的Phil Abraham、《雨傘學院》Stephen Surjik、《河谷鎮》Steven Adelson及《神盾局特工》Holly Dale每人執導兩集,集各家之大成,已成為荷李活常見的工作模式。

劇中路克角色設定為65歲,剛好符合退休年齡,現實中阿諾已屆75歲,畢竟英雄遲暮,身手難免退化,劇中動作場面如跳車、肉搏等,都由替身代辦,自是不難理解。若要繼續找碴,不少情節都是「搵戲嚟做」,例如路克父女每次完成任務,總要返回FBI總部向上級匯報,如此費時失事,行蹤容易暴露,在今時今日「web 3.0」時代還會發生嗎?

另外,結局前一場動作戲講述博羅被困地牢,遭小型核彈炸傷兼受核輻射感染,卻大難不死,只有半邊臉毀容,更在路克前妻再婚之日現身報仇,情節同樣荒謬絕倫,純粹為製造緊張氣氛,結果只會讓觀眾失笑。