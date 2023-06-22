否認心灰意冷離巢 黃智雯仍以視后為目標

【明報專訊】陳展鵬、黃智雯、湯洛雯與劉佩玥等昨日宣傳無綫劇《隱門》。黃智雯傳心灰意冷決意年底約滿離巢，無綫用「視后」留她都不為所動。黃智雯稱一定不是報道所寫的心灰意冷，「又說以獎項換取什麼，沒有這樣的事，獎項對演員來說是鼓勵和肯定，非傾約條件。我一直做好演員本分，付出100%努力做好每個作品」。可想奪視后？她表示會朝這目標繼續努力，但攞不攞到獎，不會影響她的投入度和專業。

黃智雯表示與無綫仍有合約，想集中精神完成舞台劇演出，再認真思考未來方向。想往舞台劇發展還是繼續拍劇？她稱一直在想，會優先考慮無綫，始終效力10多年。好姊妹胡杏兒和李施嬅離巢後有不錯發展，可有叫她們在外面幫手探路？黃智雯說：「最近各有各忙，聚會都無時間，不過生活上有什麼問題，會問杏兒和豹嫂（胡蓓蔚）意見，她們人生經歷較多。」

陳展鵬忙拍新劇《逆天奇案2》又為《隱門》宣傳，笑言不辛苦，很開心跟一班新演員合作，體會男演員的壽命真是很長，加上女兒年紀還小，感覺離退休愈來愈遠。

陳展鵬對住老婆變戲屎

湯洛雯在《隱門》演出遭網民狠批，她自言已把負評統統消化，會聽取意見好好反省。可會請教未婚夫馬國明意見？湯洛雯說：「他最近忙拍劇，沒空理我，待他之後有時間看再問。」

談到劇中角色有好多秘密，問陳展鵬可有事情隱瞞老婆單文柔？他說：「當然沒有，我在屋企的戲很屎，講不到大話。」湯洛雯被問馬國明是否也逃不過她的法眼？她笑言：「以我所知他沒有騙過我，但有時他想給我驚喜，一隱瞞就變天然呆，很易看得出。為了有驚喜，我現在盡量隻眼開隻眼閉，扮看不到，要裝傻，不要太聰明。」陳展鵬取笑湯洛雯說：「拍劇時不覺你這麼好戲。」

記者：陳釗