【明報專訊】韓國男團Infinite隊長金聖圭前晚在九展舉行演唱會,相隔5年再次來港,吸引大批粉絲捧場。甫開場,聖圭大騷唱功,一口氣唱出多首歌,演繹《Shine》時憑歌寄意,以歌詞「I miss you oh yes I do 」冧粉絲,粉絲報以尖叫聲和大合唱,聖圭見大家如此熱情,即豎起拇指讚好。

聖圭以廣東話跟粉絲打招呼,「大家好,我係金聖圭,好開心見到大家」。聖圭表示今次是他首個香港個人演唱會,多謝大家來看他演出,已很久沒有來香港,上一次是來拍MV,前一日出席記者會時,見到大家覺得很開心,又大讚香港是一個很美麗的城市。其間全場粉絲舉起寫上「我的男朋友,我們的長距離Long D已經完結了」的橫幅,聖圭見到非常驚喜,並開心說:「原來我是你的男朋友。」之後搞笑自認是粉絲的「男朋友」。聖圭透露不是很多機會舉行個人演唱會,上星期完成台灣站,接住到港開騷,覺得很開心,希望這晚所有人跟他一樣開心。每名入場粉絲都會得到一張小卡片紀念品,聖圭笑言:「我整的時候有點尷尬,因很怕醜,但希望大家能好好保存和珍惜。」

記者:陳釗