兩集《驚天營救》包辦電影榜冠亞軍 Netflix收視改制 《星期三》登頂

《黑鏡6》（圖）上架4天錄得5870萬觀看小時，在舊制本是收視冠軍，但經新計算方法不敵《好想做一次4》，屈居亞軍。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布6月12至18日收視，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的兩集《驚天營救》，包辦英語電影榜冠軍，《好想做一次4》及《黑鏡6》分佔英語節目榜頭兩位；Netflix同時表示更改過往只計算觀看時數定出排名，把節目或電影長度也一併計算，從而估算出觀看次數，並以此為排名先後的指標。另外，過往計算首28日收視決定哪齣作品最受歡迎，新制下會延長至91天，因此《怪奇物語4》本來位列Netflix史上最高收視英語節目，現讓位給《星期三》。

Netflix在聲明中表示，過往每周發表的十大收視榜，只提供觀看時數及由此定出排名，未能如實反映旗下劇集或電影的受歡迎程度，經過多月商議，最後決定把一周觀看時數除以節目或電影長度，從而得出觀看次數，並由後者定出收視排名。

《命運航班4》上周冠軍 跌落第7

以上周英語節目榜為例，本月15日上架的《黑鏡6》，有5870萬觀看時數，比《好想做一次4》的5640萬小時為多，若遵從舊制，《黑鏡6》將是一周收視冠軍；不過新制下要加上節目長度一併計算，《好》劇片長4小時55分鐘，以5640萬小時除開，得出大約1150萬觀看次數，比片長5小時12分鐘的《黑鏡6》多出20萬次，因此成為上周的英語節目冠軍，《黑鏡6》只能屈居亞軍。再舉一例，6月5至11日英語節目收視冠軍《命運航班4》，上周觀看時數跌至4290萬，按過往計算方法應位列第3，但加上片長15小時35分鐘一併計算，拉低觀看次數至280萬，急跌至第7位。

Netflix稱串流平台計算收視方法難言完美，新制把片長加觀看時數合併計算較公平，不會讓時數較多的劇集佔優。以6月12日至18日英語電影榜為例，「雷神」基斯漢斯禾夫主演的《驚天營救》觀看時數8840萬，片長2小時4分鐘，結果計算出4280萬觀看次數，位列榜首，上集則以960萬觀看次數，佔亞軍位置。

《魷魚遊戲》穩佔收視總冠軍

收視新制令史上最高收視節目及電影排名亦受影響，尤其把原來的28日計算限期，伸延至91天。《魷魚遊戲》以22.05億觀看小時與8小時19分鐘片長，得出2.65億觀看次數，依然是Netflix史上最高收視節目及非英語節目冠軍；不過非英語節目榜排名與前不同，以韓劇《殭屍校園》為例，6.79億觀看時數，在舊制本應位列第4，但該劇片長12小時14分，新計算方法下錄得5550萬觀看次數，下滑至第8位，僅高於《名校風暴》第3及第4季。同樣情形亦發生在西班牙語劇《紙房子5》身上，觀看時數9億，但片長超過9小時，結果佔殿軍，《紙房子4》及法語劇《怪盜羅蘋》分佔亞季，第5至7位順次為《紙房子3》、《怪盜羅蘋2》及墨西哥劇《誰殺了莎拉》。英語節目史上最高收視榜方面，以91天觀看時數計算，《怪奇物語4》錄得18.38億，但片場13小時4分鐘，結果觀看次數1.4億，遜於17.1億觀看小時及片場6小時49分的《星期三》，後者以2.52億觀看次數贏得冠軍寶座，《怪》劇只能屈居亞軍。新計算方法後，第3至10位順次為《食人魔達默》、《柏捷頓家族：名門韻事》、《后翼棄兵》、《暗夜情報員》、《怪奇物語3》、《柏捷頓家族：名門韻事2》、《獵魔士》及《窺視者》。