【開箱】《女優，摔吧！》 當AV遇上摔角 誰比誰更熱血

【明報專訊】台灣電影在港不乏捧場客，過去一年上映的《想見你》和《關於我和鬼變成家人的那件事》都能掀起話題，反觀台灣演藝經理人周美豫首次執導的喜劇《女優，摔吧！》，由《台北女子圖鑑》夏于喬伙拍《比悲傷更悲傷的故事》吳映潔（鬼鬼）主演，去年11月在台灣開畫，票房191萬新台幣（約48.3萬港元），香港發行商無人問津，影視串流平台Disney+購入放映權，6月3日上架，讓港迷親身作證，此片也有可觀之處。

角色各有苦况

夏于喬飾演臨時演員林淑惠，為了達成男友當導演的夢想，答應充當對方執導的成人電影女主角，卻因男方不忠，黯然離開台灣，換上「麗絲愛愛」藝名，到日本繼續拍AV，怎料碰上當地經濟不景氣，沒人願意投資，唯有回流台灣發展，卻處處碰壁，結果誤打誤撞，加入地下女子摔角隊，展開人生和事業新一章。

鬼鬼扮演麗絲愛愛的後輩吳小梅，在日本當AV女優的藝名叫小紅莓，性格樂觀單純，在台灣重遇愛愛，決定跟對方一起「打天下」，二人加入解放女子摔角隊，可惜生意淡薄，觀眾稀疏。摔角隊員包括冷雪（黃心娣飾）、大文（郭文頤飾）及元元（孔令元飾）等，雖然各有正職，但仍樂此不疲，原來各有前因，有人為防丈夫家暴，有人為宣泄職場欺凌的痛苦，說穿了就是「女人當自強」的故事。

麗絲愛愛、小紅莓與冷雪錯有錯着合組「莓人愛」，意外地大受觀眾歡迎，帶挈生意回升，人氣更超越職業摔角女選手「殺人機器」（香月明美飾），後者不滿登門搗亂，為了報仇順便贏取獎金，莓人愛決定參加女子摔角格鬥大賽，跟殺人機器決一死戰。

《女優，摔吧！》故事類似日本常見的熱血運動漫畫，劇情離不開主角事業失敗，人生陷入低潮，然後轉換跑道，重新出發，透過自身努力和同伴扶持，意外闖出一片新天地。本片有趣之處，在於把台灣摔角跟日本AV兩種看似風馬牛不相及的元素結合，歸功於憑台劇《我在墾丁*天氣晴》及《含苞欲墜的每一天》兩奪金鐘獎最佳編劇的溫郁芳。

戲中每個角色都有不堪回首的背景，夏于喬扮演的麗絲愛愛為男友下海，反遭對方背叛，其後轉行打摔角，比拍AV時更具名氣，舊愛現身藉詞箍煲，其實再次騙她出賣肉體。節目主持人出身的夏于喬演來毫不惜身，戲中經常穿著內衣褲上鏡，性感程度比她演出台劇《你的婚姻不是你的婚姻》有過之而無不及，難得她表現投入，令觀眾覺得她很搞笑而非賣弄。相比之下，鬼鬼性感不足但可愛搭夠。

經理人轉當導演

黃心娣飾演的冷雪自小受爺爺薰陶，立志成為摔角手，卻遭父親反對，結果父女反目，斷絕來往多年。戲中一幕父女對話，原本有望破冰，因各持己見，最終還是翻臉收場。黃心娣遭老父摒棄門外，當場痛哭，演來令人心疼。她曾對麗絲愛愛說：「摔角很特別，你要面對打擊，面對痛，人就自然變得勇敢。」既能反映角色心境，或許亦是導演切身感受。

導演周美豫曾任台灣藝人林依晨、林柏宏及黃心娣等的經理人，其後製作《小女花不棄》，執導長片則屬首次。《女優，摔吧！》故事敘述算流暢，部分過場略嫌生硬，整體成績及格，不乏神來之筆，例如冷雪透過錄影帶向麗絲愛愛和小紅莓傳授正統摔角技法，二人卻把這些格鬥招式，跟拍攝AV的牀上技巧混為一談，令冷雪感尷尬。

台灣經理人轉行當導演，周美豫並非第一人，邱瓈寬首次執導之作《大尾鱸鰻》，票房創下4.3億新台幣佳績，成為一時佳話。為了令《女優，摔吧！》氣氛更熱鬧，也更具話題，周美豫碌盡人情卡，請來《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏客串演宅男KOL，現場直播麗絲愛愛打擂台，生鬼表現相當搶鏡；林依晨亦在片尾彩蛋亮相，扮演到摔角俱樂部上堂的學生，跟夏于喬「打成一片」，為全片畫上圓滿句號。