被大女嫌長氣 陳柏宇：再追個仔搞唔掂

【明報專訊】陳柏宇（Jason）推出新歌《令人期待的下集預告》，鼓勵大家換個角度感受身邊的人與事。他表示敢開放自己與陌生人交流，的確跟藝人身分有關，因為工作需要，會就不同事物發表看法。有否被快將5歲的大女陳羿辰（Abigail）嫌長氣？Jason笑說：「她似我，喜歡跟人傾偈，但她好得意，有時我提她做些事，她會說『你已經講咗喇』。」

靠樣追到太太符曉薇

是否靠口才娶到太太符曉薇？他笑說：「我是靠樣的！我跟太太玩啤牌認識，輸了要請食糖水，大家互相有感覺自然發展，沒有刻意追求，不過我們共同嗜好不多，一齊打羽毛球是10幾年前的事，因為她打得『渣』，不過我們會互相遷就，找些適合的事約會。（那麼容易就呃到太太為你生小朋友？）邊個呃邊個都未知。」至於教女方面，Jason表示跟太太曾因意見分歧發生摩擦，後來找到共識，要先控制情緒再去解決問題，「以前都會被女兒的情緒牽動，現在會身教，用冷靜方法去講道理」。

見Jason手掌寫有大女的中英文名，他解釋化妝時被大女用筆畫上。育有兩女的他，有否計劃追個仔？他斬釘截鐵說：「不生了，搞唔掂！小朋友一直成長，就會有其他問題出現，正所謂養兒一百歲，長憂九十九。」他表示下半年除了忙巡迴演唱會，也要為明年推出的EP灌錄4首歌，要好好管理時間。

記者：鍾一虹

髮型：Alex So@the attic

化妝：Jessica Chan

服裝：ALLSAINTS

造型：Exactly the Sam