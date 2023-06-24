陳寶珠撐任白《李後主》4K修復版 梅雪詩難忘戲中跳祝壽舞

【明報專訊】任白經典電影《李後主》4K修復版，將於7月28及29日於香港文化中心大劇院，舉行兩場慈善放映會，為任白慈善基金籌款，向長者提供福利和醫療服務。陳寶珠、梅雪詩及導演關錦鵬昨日出席發布會，公布慈善放映會詳情，有大批陳寶珠與梅雪詩的粉絲到場支持及獻花。白雪仙（仙姐）因家傭感染新冠病毒，為大家安全着想缺席，下月28日定必出席。關錦鵬透露修剪過程中，仙姐有次探班，在他提議下，仙姐重新清唱最後一段，作為對電影角色及對已故任劍輝（任姐）的思念。

記者：柯美

陳寶珠（寶珠姐）與梅雪詩（阿嗲）近年甚少出席公開活動，昨日現身發布會，在場守候的戲迷即時起哄，上前送禮物及獻花表心意，她們亦開心見到大家。

關錦鵬邀仙姐重新清唱最後一段

電影於1968年公映，至今55周年，現場播放一段4K修復版片段。關錦鵬擔任《李後主》修剪工作，他表示尊敬的楚原導演曾修剪過《李後主》，他今次將楚原的版本再去濃縮、修剪及補充一些東西，得到嘉禾電影公司資助，重新配音和混音，在配音過程中，仙姐有來探班，並重新清唱最後一段。他向仙姐提議：「不如重新收錄這段，作為對電影角色、對任姐的思念。」關錦鵬稱接受這工作深感榮幸，因小時候媽媽曾帶他入戲院欣賞仙凰鳴劇團演出，當他接觸這部多年前拍攝的《李後主》，發覺很有電影感，場面設計很豐富，並非單單一齣粵劇電影。

仙姐家傭感染新冠 缺席發布會

寶珠姐與阿嗲表示陪師父仙姐看過修復版，對於關錦鵬說《李後主》很有電影感，寶珠姐自稱是門外漢，不識評價。

當年參演《李後主》的阿嗲，戲中飾演舞女，跟一班師姐、師妹負責跳祝壽舞，她說：「雖然我是小角色，但都排練了很多次。」她大讚仙姐戲中造型好靚，又透露當時拍攝很辛苦，特別在澳門拍攝火燒船那幕，要看天氣，等到有風令畫面更靚才開機，花了很多時間和人力物力，在當時來說是極大規模，任姐和仙姐投資了很多錢拍攝，非常難得，「所以我每次睇《李後主》都很感觸，剛行入來聽到戲中歌曲已想喊，我由細到大跟任姐、仙姐學戲，睇住任姐離開，心裏不舒服。仙姐原本出席發布會，但家傭感染新冠病毒，為大家安全着想才不出席，7月28日她一定出席」。

仙姐早前在家慶祝生日，阿嗲與寶珠姐相伴祝賀，寶珠姐稱仙姐未有透露生日願望，一班朋友與仙姐一齊切燒豬。送上什麼禮物給仙姐？她說：「師父不用我們送禮物。」