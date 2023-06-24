法國遇陳冠希邀合照 魏浚笙讚宋仲基靚仔有風度

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、林明禎、栢天男、朱鑑然及陳安立等昨日出席腕表品牌活動。Jeffrey剛出席法國時裝周回港，稱首次出席時裝周，場面盛大及宏偉。

提到日前分享與剛為人父的韓國男神宋仲基合照，有指他靚仔過宋仲基？他說：「大家畀面，宋仲基靚仔又有風度，我有用韓文介紹自己。」他還見到陳冠希（Edison），私下有合照。對於被網民封為「年輕版陳冠希」，Jeffrey說對方靚仔好多。

Jeffrey表示早前返荷蘭探望家人，「已有四五年沒返荷蘭，不過只逗留兩三天，每天都跟家人一起，又去遊船河，影了很多相。（網民讚其胞兄靚仔，對方會否入行？）不會了，他從事金融工作，無意轉行」。

林明禎：媽咪留古董表做嫁妝

林明禎表示媽咪與家姐有收藏手表，數量很多，媽咪預留一隻古董表給她，將來做嫁妝。她透露下月拍攝一部喜劇，「我很享受拍喜劇，上次拍《飯戲攻心》很開心，到戲院謝票時，聽到觀眾的笑聲會有滿足感。（家人也覺得有喜感？）我在家中扮演小丑角色，喜歡講笑話引大家開心，以前在前度面前都超搞笑又浪漫，會為男友下廚，他讚我廚藝了得，可以當廚師，但不知是否欺騙我」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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