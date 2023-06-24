半裸按摩不清場 麥美恩：鏡頭前脫得最徹底一次

【明報專訊】無綫新一輯旅遊節目《請1日假去旅行》於本月29日（下周四）首播，由麥長青、譚玉瑛、麥美恩、林秀怡、蔡潔及吳沚默聯同其他藝人兵分3路，分別到澳門、廣州、中山、江門及珠海吃喝玩樂。昨日他們出席記者會，播放部分精華片段，當中有麥美恩與林秀怡裸露背部體驗按摩，還有陳懿德和邵初穿三點式浸浴，現場看到嘩嘩聲。麥美恩透露拍攝時上身真空、下身穿泳褲，是她入行12年以來，在鏡頭前脫得最徹底一次，「因為跟拍攝團隊合作多年，對大家非常放心，沒有清場。其間按摩師愈按愈低，險泄春光，幸及時叫停，否則節目露股就不能出街」。為求安心，她主動向監製要求檢視宣傳片段，並逐格放大看清楚，以防有泄春光片段流出。

麥美恩自嘲躺下時似平板電腦壓在毛巾上，讚拍檔林秀怡身材勁，浸浴時效果好犀利，令她大感羨慕。林秀怡說：「我不止上身，其實全身都好肉地，胸部更似BB屁股。以前拍劇都試過要裸露，拍綜藝則是第一次。」

吳沚默為蔡潔做「珠海阿Bob」

吳沚默祖籍珠海，開心可以帶閨密蔡潔返家鄉拍節目，負責帶大家四圍遊覽，亦兼顧為節目撰稿，她透露還有一個任務，「我在當地認識好多朋友，包括高中同學、富二代及大灣區小伙子，除帶蔡潔食好東西，可以安排飯局介紹男仔給她認識，我想做『珠海阿Bob』」。蔡潔笑言變了相睇節目，她重申擇偶條件要喜歡小動物、愛惜她及孝順，最好在珠海有物業。

記者：林蘊兒