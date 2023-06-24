《造星V》20強誕生 Hei被淘汰認實力未夠

【明報專訊】ViuTV《全民造星V》前晚紅組「蕾安多芬」與藍組「Fung莎星辰」在5個回合對戰中，藍組贏3場，因此藍組與紅組分別要淘汰4名及6名成員。兩組導師退庭商議近兩小時，最終宣布藍組淘汰劉宇軒、Mark Chan（陳鴻翔）、Jason Loi（雷濠權）及Maico（鄭仲豪）；紅組則淘汰Stick（林昆樂）、王瑞銘、Anson Wong（王俊文）、Meow（劉瑞威）、Kingston（黄昱翰）及Hei（羅子熙）。

Hei參賽時因髮型似《十兄弟》中「飛天五」，被封為「白襪Hei」，不少網民及粉絲對他未能晉級感不值。Hei轉發大家的打氣說話，昨日又發文談感受，稱被淘汰一刻腦袋一片空白，給不到反應，原來幾個月的《造星》之旅要完，好想再次多謝導師陳健安與陳蕾、所有隊友及工作人員。他承認由60強開始，每次晉身下一回合都有些自我懷疑，覺得實力未夠，導師亦察覺到。他在節目未播出賽果前一直好迷惘，曾有一刻產生放棄念頭，因始終想好好照顧自己同家人，但沒想到節目出街後，有好多人支持及鼓勵他，所以決定繼續努力及堅持。

20強抽籤一對一對決

昨晚開始20強以抽籤形式進行一對一生死對決，每回合勝出者將晉級10強。評判有泳兒、王君馨、馮穎琪、Edward Chan及陳詠謙。

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