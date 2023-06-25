新木優子讚香港景色美 山下智久最想遊車河食燒賣

【明報專訊】日本男神山下智久與人氣女星新木優子來港為主演愛情電影《看不見聽不見也愛你》宣傳，昨日他們會傳媒，態度友善，不停揮手打招呼又大派心心。山下智久用廣東話自我介紹說：「我是山下智久，很開心來到香港。」新木優子亦用廣東話說：「我是新木優子，今（昨）日很開心來到這裏，請多多指教。」

為角色扮失明學手語

山下智久與新木優子相隔5年再合作，在《看》片分別飾演視障漫畫家與先天失聰少女，他們均表示角色富挑戰，為了演繹好角色，事前做了很多準備工夫，山下智久說：「我訪問視障人士，了解他們內心感覺及如何從絕望中走出來，又嘗試在家蒙着眼生活，用拐杖行路，感受失明人士的心情。」新木優子則潛入水裏，感受聽不到的感覺，她除了學手語，還要學鋼琴，初時都擔心應付不來。談到最難忘場口，山下智久表示電影一開始，他在公園坐在櫈上感受風吹過的一幕，令他最難忘。新木優子稱難忘戲中跟山下智久共同生活的那間屋，因為方便生活，做了很多東西，場景充滿小細節。

山下智久相隔12年再來港，他說：「與粉絲見面很開心，在機場見到那麼多粉絲和傳媒迎接我們，同樣很開心，覺得香港街道和夜景都很美。」問他宣傳以外，最想做什麼？他說：「最想揸車兜風，以前來港，朋友曾載我遊車河，覺得好型、好爽！也想邊行邊吃香港不同美食，例如燒賣。」他透露前晚想吃拉麵，但舖頭門外很多人排隊，最終吃不成。

首次來港的新木優子表示在機場已感受到粉絲和傳媒熱烈歡迎，「香港景色很美麗，海和高樓大廈融為一體，感覺很新鮮，有機會會再來港參觀景色和享受美食」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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