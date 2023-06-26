鄧麗欣笑稱追「女」成功宣布「封肚」

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與單立文（豹哥）擔任健康教育大使，拍攝宣傳短片，宣揚預防帶狀疱疹病毒（俗稱生蛇）信息。二人昨日現身商場，透過玩遊戲分享有關資訊。Stephy承認有時工作太忙，或者受壓力影響，會突然胃痛不適，慶幸從未生蛇，但試過免疫力下降引致嚴重皮膚敏感，雙腿和腰部痕癢不止出現紅腫，難以入睡。豹哥的姐姐、弟弟及外父，均有生蛇經歷，因此他打了預防針有備無患。

Stephy為健康日常保持適量運動、學打座、食得清淡和盡量控制情緒。提到在社交網分享湊B餵奶照，Stephy笑言照顧小朋友是紓壓方法之一。笑她母愛爆發，Stephy說：「望着契女真的會開心些，但當BB喊，都是交回給她媽咪照顧。之前我已有兩契仔，好想『追個女』，今次『追到』，可以『封肚』喇。」

豹哥難忘飛機甩窗框

李施嬅日前乘搭飛機離港途中，遇上突發故障，幸有驚無險。豹哥透露施嬅已傳信息和在社交網報平安，放下心頭大石。他覺得藝人常出門工作，搭飛機時應多注意安全，又自爆曾遇難忘經歷，「有次在馬來西亞乘坐螺旋槳飛機，臨起飛前窗框突然跌下來，空姐竟然若無其事裝回窗框，然後請我食雪條當沒事」。Stephy聞言亦分享有次上機便睡覺，睡醒發現仍留在原地，原來航機受天氣惡劣影響折返，被困在機上10多小時。

記者：林蘊兒