方健儀玩無繩滑水撞爆嘴縫9針

【明報專訊】方健儀、周家怡與鍾雨璇昨日出席活動分享健康資訊。方健儀上唇貼了膠布，透露上周端午節出海玩wakesurf（無繩滑水）發生意外，跌落水時被滑浪板擊中嘴唇，血流如注即時入院，「去年學識玩wakesurf，今年第一次下水玩。端午節當日教練給我試一塊較高階用的新滑板，可能未習慣，跌落水時塊板拍中我塊面、門牙和嘴唇。當刻感覺有點痛，教練見我唇上有一條血痕，傷口約2cm長，用手摸似有條深坑。入院經醫生檢查後，傷口內外足足縫了共9針，醫生說今年整個夏天，都不宜再參與任何水上活動，免影響傷口癒合」。

方健儀稱不太擔心破相，有需要會找整形醫生治療，亦沒有嚇怕，以後會小心。正服用抗生素消炎的她預計7月初可以拆線，慶幸傷口已消腫，不太影響這星期的工作。

周家怡劇接劇無暇慶生

周家怡最近趕拍新劇，預計7月底完成，另一部ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》又在7月開工，已收到劇本，但未有時間研究。兩部劇重疊拍攝，加上電影《陰目偵信》安排7月底上映，將有連串宣傳工作，她相信會忙到沒時間瞓覺，7月23日生日都會在工作中度過，開心屆時肯定有一大班人陪她過生日。周家怡希望抽到一日空檔開船河派對慶祝，否則要完成手上工作才有時間。

記者：林蘊兒