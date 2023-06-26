Suga開騷PSY當嘉賓掀高潮

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）成員Suga本月24及25日於首爾蠶室體育館舉行世界巡迴演唱會《Agust D Tour》最後一站演出，兩場騷合共吸引逾3萬粉絲。昨日尾場Suga演唱《Haegeum》、《Give It to Me》及《People》等歌曲，BTS隊友Jimin、V及柾國在台下撐場，Suga感謝3名兄弟前來，令他自覺不是孤單一人。Suga邀請「江南大叔」PSY當表演嘉賓，合唱《That That》掀全晚高潮。尾聲Suga說：「我確信今天不是最後一次，三四年後還可以舉行個人巡唱，這兩個月時間十分幸福。」他宣布8月4至6日會在首爾再舉行3場演唱會。據韓媒報道，Suga正式完騷後，會以公益兵身分服役，其他隊友預計今年底入伍。

SHINee開騷三缺一

另一方面，全體成員已退伍的男團SHINee，本月23至25日在首爾奧林匹克公園KSPO Dome舉行《SHINee World VI》巡迴演唱會，吸引逾3萬觀眾入場。成員溫流早前表示身體不適缺席，3場個唱由Key、珉豪及泰民演出。

三缺一的SHINee演出賣力，今日（26日）會推出全新專輯《Hard》。泰民自爆為演唱會每日只吃一餐，加上狂做運動，最終減去12磅；珉豪則掀起上衣露出結實腹肌。