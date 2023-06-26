賠償前夫尊尼狄普百萬後首露面 安柏赫特意大利宣傳新片

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）誹謗，去年6月初審結，前者勝訴；安柏早前亦按照法庭判決，賠償100萬美元（約780萬港元）給尊尼，據悉後者把這筆錢分發到5個不同慈善機構。繼尊尼上月為新片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry，暫譯）出席康城影展世界首映後，安柏亦「復工」。近年帶同兩歲女兒Oonagh移居西班牙馬德里的安柏，前日出席新片《In the Fire》在意大利西西里島第69屆陶爾米納電影節舉行的首映禮，亦是她自去年誹謗官司敗訴後首度亮相公開場合。

據《人物》雜誌報道，被前夫尊尼狄普控告誹謗敗訴後，安柏赫特身心俱疲，去年宣判後在社交媒體發文訴心聲稱「女性不應為說出真相而受虐或面臨破產」，之後安柏沒再更新社交網。為了重新開始及有更多私隱，她選擇到西班牙生活。《In the Fire》由《再次去馬》美國導演康諾艾倫（Conor Allyn）執導，講述19世紀末，安柏赫特扮演來自紐約的精神科醫生，到哥倫比亞醫治一名被指魔鬼附身的小男孩。

安柏赫特前日在導演康諾艾倫及片中拍檔愛德華多諾利加（Eduardo Noriega）陪同下出席了陶爾米納電影節新片首映禮，她一身黑衣紅唇，看來狀態不錯。其實除了《In the Fire》，安柏還有《水行俠2》將於今年12月20日在美國上映，且看她屆時會否協助宣傳。