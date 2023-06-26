【開箱】《小行星都市》 星光熠熠戲中戲 建構美麗圖像

【明報專訊】《法蘭西諸事週報》韋斯安德遜（Wes Anderson）執導新片《小行星都市》（Asteroid City），上月在康城影展世界首映，在主競賽單元鎩羽而回，踏上紅地氈的演員大概未及全片一半，星光熠熠程度，可能是韋斯作品之冠。如果是韋斯鐵粉，看《小》片應該不會失望，嚴謹對稱的構圖、粉色柔和的調子，依然是他的一貫風格。

天文觀察活動出現外星人

《小行星都市》故事以1955年美國西南部沙漠小鎮「小行星都市」為背景，因3000年前有隕石墜落，因而得名，天文台亦設在該地，最著名景點是附近的巨大隕石坑和天文台。鎮上每年都會舉辦「天文觀察活動」，又有來展示發明成果的高中生，卻出現意想不到的訪客：外星人，打亂了原定行程，小行星都市遭封鎖，眾人被困在沙漠小鎮。

韋斯安德遜此片繼續與編劇羅曼哥普拉（Roman Coppola）合作，男主角積遜舒華文（Jason Schwartzman）也是韋斯慣常起用的演員，而且跟羅曼本身是表兄弟。其餘陣容不少是一線演員，根本可以拍四五套電影，包括狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、愛德華諾頓（Edward Norton）、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）、周洪、湯漢斯（Tom Hanks）、艾恩布迪（Adrien Brody）、史提夫卡維（Steve Carell）、路柏法蘭（Rupert Friend）、瑪雅漢基（Maya Thurman Hawke）、麥迪倫（Matt Dillon）、謝菲韋特（Jeffrey Wright）、荷普戴維斯（Hope Davis）、拜仁康斯頓（Bryan Cranston）、利夫舒華伯（Liev Schreiber）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及威廉達福（Willem Dafoe）等。證明韋斯的電影雖然崇尚形式主義，對很多演員還是有一定吸引力。

偶有佳句難成佳章

角色塑造方面，《小行星都市》跟韋斯安德遜過往作品分別不大，喜怒哀樂不大會在演員臉上顯露出來；今次較特別的是安排了戲中戲，以黑白與彩色區別，而且有幕前幕後兩個世界。片中積遜舒華文扮演戲中戲的Augie一段蠻有趣，講述他是戰地記者，妻子數周前逝世，卻一直沒有告訴已是少年的兒子及3名年幼女兒；Augie發生問題才向外父Stanley（湯漢斯飾）求助，後者勸他要把噩耗向子女坦誠相告。其實Augie也難以接受太太離世的事實，反而子女知道後，沒他想像的難以承受，3名小女孩甚至自稱女巫，必須把母親的骨灰放在沙漠，施法讓她復活，又不容許外公干預。

Augie父子邂逅大明星Midge（史嘉麗祖安遜飾）與女兒Dinah，結果Augie與兒子Woodrow及Midge母女各自展開兩段情緣，韋斯安德遜拍出了浪漫氣息，尤其Augie與Midge各自在屋內打開窗對戲的一幕。不過韋斯電影的問題也在於此，偶有佳句，畫面精美，加上星光熠熠，每一幕都是美麗圖像，卻難成佳章。

上映日期：6月22日