有幸娶到陳茵媺 陳豪：佢係我生命中天使

【明報專訊】陳豪昨日出席理財產品發布會，分享理財心得，會上首播他拍攝的電視廣告，廣告中他穿梭古今不同年代，有不同造型，其中一個是皇帝造型，陳豪笑稱很久沒做皇帝了！談到理財，他表示有了小朋友後，理財方面更加謹慎，幸娶到陳茵媺（Aimee），「她是我生命中的天使，是超級好太太和好媽媽，將屋企打理得妥妥貼貼，令我沒後顧之憂，可專心在外工作掙錢。拍戲和做生意，兩者我都喜歡和享受，暫未有退休打算，「為了家庭及答應太太每年去兩次旅行，一次是全家人，另一次是二人世界，更要計劃理財」。

享受家中做侍婢

陳豪透露沒有私己錢，全部奉獻給家庭，財政方面十分透明，老婆最清楚，「有小朋友後買重保險，畢竟他們還年幼，要給保障，我都有幫他們儲錢」。他笑稱在家中是侍婢，要服侍王后、王子和女王，但非常享受，不覺辛苦。育有兩子一女的他表示無意再生，「生不難，教難，我現在教3個小朋友做功課已很吃力，我教他們學習是嚴師，平時則是慈父，所以他們不喜歡我教功課」。

Aimee帶子女返加國放暑假

陳豪透露Aimee已帶子女返加拿大放暑假，讓他們跟外公、外婆多相處，因疫情已3年沒見面，8月中才返港，他有工作在身，8月又開新劇，故未能同行，很掛念他們，每天都視像通話，但小朋友大了，叫他們多說兩句都不願意，「現在屋企很靜，真的不習慣又寂寞」。

記者：柯美