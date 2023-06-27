等9年終圓紅館個唱夢 金曲歌后蔡健雅苦練廣東歌冧港迷

【明報專訊】台灣金曲歌后蔡健雅（Tanya）前晚於紅館舉行《LET'S DEPART！給世界最悠長的吻演唱會》香港站。鄭中基、岑寧兒、鄧麗欣、顧定軒、藍奕邦及鄧小巧等捧場。身穿飄逸露肩長裙出場的蔡健雅，站在翅膀造型的升降台登場，以結他自彈自唱英文歌《Bluebirds》為演唱會揭幕。蔡健雅用廣東話跟觀眾打招呼，分享首踏紅館感受，「大家好，我是蔡健雅，我終於飛到紅館！請大家鼓掌，因為你們的掌聲對我來說，是非常特別和重要。本來在9年前的明天（6月26日），是我第一次的紅館演出，可是我身體狀况出了問題，無法跟大家見面。一轉眼就9年，很難形容我的感受，因等了好久才來到這個舞台」。蔡健雅透露9年間發生了好多事，問觀眾是否已經都結婚生子，或是大家跟她一樣單身？她表示過去幾年有很多改變，「我學了很多才藝，有種花、養貓，還學了後空翻，不過不會在演唱會表演，請放心」。她自稱沒太多花巧，又不會跳舞，只會用音樂做個很好的演唱會。

疫情自困在家 曾懷疑人生

蔡健雅連續唱出多首耳熟能詳的作品，包括《拋物線》、《雙棲動物》、《Letting Go》、《空白格》等，跟歌迷一起集體回憶，且全場大合唱。她感謝歌迷的愛，也希望自己的情歌，能為大家起療癒作用。為了呈現最好的音樂，蔡健雅透露每次綵排都不停改動歌曲編排，甚至開騷前一日仍在修改，然後以新版本演繹跟張震嶽合唱的《思念是一種病》，表示在香港首次獻唱，特別送給香港粉絲。

蔡健雅提到創作《DEPART》專輯經過，有感而發說：「過去3年大家是怎樣過呢？當時我連出家門和呼吸都怕，自困在家不敢出門，覺得很無助，亦很沒用。那時想，做音樂的根本沒有用，幫不到外面發生的事，懷疑自己的存在與價值。」她後來想通了，慢慢了解到只是地球生病，人類需要時間修復，她也找到方式修覆自己，因此創作了這張專輯，大碟歌曲有黑暗、也有光明，3年來最大的領悟是關愛別人和要更愛自己。

唱陳奕迅《明年今日》超緊張

蔡健雅唱《說到愛》時，歌迷亮起手機燈，現場一片燈海。唱《Beautiful Love》尾段，蔡健雅突然咳嗽，停了幾句沒唱，由歌迷代她唱下去。她解釋因為有東西突然嗆在喉嚨，擔心一唱變成破音，待清一清喉嚨後便清唱兩句補償。蔡健雅覺得現場氣氛太感動，來紅館令她有種圓夢感覺，「很久沒有來香港，不知道還有沒有人會來看我的演唱會，對這個舞台有種陌生感覺。但是今（前）晚來到卻有種熟悉的感覺，多謝你們給我滿滿的愛，讓我感受很美好的第一次」。

安歌環節，蔡健雅換上全白色裝束演繹《出走》後，便唱陳奕迅的國語歌《十年》與廣東話版《明年今日》，歌迷反應熱烈。唱完後，她忍不住掩嘴笑，開玩笑說：「已練習了10年，唱完心情仍然很緊張，廣東話實在太難，想藉此送給香港歌迷的小彩蛋。」說罷即擺心型甫士。蔡健雅笑說紅館不允許超時，因此未能唱盡粉絲心目中所有的歌，不過很希望能成為大家心中的小太陽，「我喜歡現在的自己，音樂上多年來成長和改變不少。由以前唱搖滾到唱很多悲傷情歌，現在我想大家要開心一些，把更好的自己帶出來，用更多的愛去愛自己和愛世界」。她最後再用結他，自彈自唱《我要給世界最悠長的濕吻》，希望歌迷有美好回憶，為演唱會結尾。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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