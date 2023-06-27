《黑暗榮耀》5提名領先 宋慧喬秀智爭青龍視后

【明報專訊】旨在表揚韓國電影的青龍獎，去年首度舉辦專為串流平台而設的青龍電視節目頒獎禮，第二屆將於7月19日在韓國仁川Paradise City舉行，昨日公布入圍名單。Netflix《黑暗榮耀》角逐最佳劇集、男女配角及女新人共5項提名領先。《黑》劇宋慧喬將迎戰《安娜》秀智、《天外謎蹤》全汝彬等勁敵，角逐視后殊榮。

文：蘇珮欣

為表揚影視串流平台製作的劇集和綜藝節目，青龍獎去年首辦電視節目大獎，《D.P：逃兵追緝令》膺最佳劇集，《魷魚遊戲》李政宰及《柔美的細胞小將》金高恩分別捧走視帝視后殊榮。

崔岷植河正宇角逐視帝

第二屆青龍電視節目大獎7月19日舉行頒獎禮，昨日公布提名。《黑暗榮耀》、《身價》、《毒梟聖徒》、《弱美男英雄Class 1》及《賭命為王》入圍最佳劇集；其中《黑暗榮耀》還入圍最佳女主角、男配角、女配角及女新人，合共5提名領跑。緊隨其後是4個提名的《賭命為王》。《身價》及《安娜》分別角逐3獎。

在《黑暗榮耀》向校園暴力加害者復仇的宋慧喬，將與《安娜》秀智、《天外謎蹤》全汝彬、《爭鋒相辯》鄭麗媛、《離別的食譜》金瑞亨爭女主角獎。宋慧喬早前已在百想藝術大獎封視后，在青龍獎自然被看高一線。

獲提名最佳男主角的分別是《身價》陳善圭、《毒梟聖徒》河正宇、《真劍勝負》D.O、《賭命為王》崔岷植及《絕命案中案》李聖旻，5男星勢均力敵，其中《身價》與《絕命案中案》將推出第二季，勝算或高一線。

入圍最佳男配角有《黑暗榮耀》朴成勳、《身價》張栗、《毒梟聖徒》趙宇鎮、《安娜》金準韓及《賭命為王》李東輝。最佳女配角方面，將是《黑暗榮耀》林智妍、《誘餌》李伊利雅、《安娜》鄭恩彩、《賭命為王》金姝怜及《絕命案中案》景收真之爭。入圍最佳男女配角的演員實力均等，但預料獎項會是《黑暗榮耀》朴成勳及林智妍的囊中物。

今年男新人獎競爭較激烈，入圍者皆是近年新晉男神，包括《放學後的戰爭活動》金基海及文相敏雙雙入圍，還有《Island》車銀優、《弱美男英雄》朴志訓及《Cheer Up》裴仁爀，以上劇集播出時都有不俗點擊與口碑，相信會有一番龍爭虎鬥。入圍女新人則包括《第三人稱復仇》辛睿恩、《黑暗榮耀》車珠英、《放學後的戰爭活動》權恩彬、《Cheer Up》韓智賢及《Hit the Spot》Hani。