【開箱】《調教你處男》 珍妮花羅倫斯豁出去全裸 展搞笑功架

【明報專訊】金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）去年2月榮升媽媽，之前拍落的《攜步渡水橋》同年11月在AppleTV+上架；其實她產後約半年已為《調教你處男》（No Hard Feelings）開工，跟《攜》片沉鬱調子剛好相反，《調》片若只看預告片，會以為是瘋狂喜劇，該片上周四上映，珍妮花證明自己能正經演戲之外，也可以搞笑，而且其中一幕更豁出去全裸上陣。《調》片上周五（23日）在美國開畫，首周末3天收1510萬美元（約1.1億港元），成本4500萬美元，要封蝕本門該無難度；不過業界指出今年2月上映的喜劇《大毒BEAR》，開畫收2320萬美元，且欠缺如珍妮花般炙手可熱的一線紅星，《調》片輸在哪裏？

善用舊歌《Maneater》

《調教你處男》講述30出頭的Maddie為了保住間屋，急需掙快錢，其間看到有家長登廣告，徵求少女幫忙即將入讀大學的兒子Percy脫離處男行列，若成功可獲贈名車，Maddie遂上門應徵，結果能否使命必達？

珍妮花羅倫斯自言一直想拍喜劇，只是沒找到合適劇本，直至遇到好友真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）編劇及執導的《調教你處男》。真史杜尼斯基是處境劇《辦公室風雲》（The Office）的前聯合首席編劇，又寫過電影《Miss愛教壞》劇本，首次執導的《曳曳同學會》票房逾1.1億美元，也為開拍《調》片鋪路。除了珍妮花羅倫斯，此片還邀請到《金牌監製》馬修波特歷（Matthew Broderick）演Percy的富爸爸；扮演Percy的安德魯費曼（Andrew Feldman）年僅21歲，與角色相符，拍過《歌舞青春：音樂劇》，又曾演出電影《真愛導遊》及《白噪音》，經驗不少且能歌善演。

片中的爆笑精華幾乎全部在預告片出現過，珍妮花羅倫斯確實瞓身演出，不管穿著貼身低胸裙或跳辣身舞色誘宅男Percy，抑或裸泳被偷衫，赤條條怒打高中生，還是在遊戲中心欺負小朋友，均能提供笑位；也演活因成長經歷害怕與任何伴侶許諾的女人，卻向一直躲在舒適圈裏的宅男打開心扉。片中關鍵一幕活用了流行老歌；Maddie最初約會Percy開車載他，女方野性又進取的態度，加上《Maneater》這首歌，令Percy十分害怕，出動防狼噴霧襲擊她。當兩人逐漸了解對方，知道彼此缺席畢業舞會原因，首次正式約會，向來只會打機、沒有朋友的Percy，鼓起勇氣在餐廳走向鋼琴，自彈自唱了acoustic版本《Maneater》，吸引全場顧客的目光之餘，鏡頭也緩緩推向Maddie，她早已雙目濕潤，竭力控制激動的情緒，不想面前這年輕男孩看見。《Maneater》是美國二人男子組合Hall & Oates於1982年底推出的冠軍歌，原曲是流行搖滾類型，與Percy的自彈自唱版本截然不同，片中安德魯費曼所唱的acoustic版，營造了氣氛，也盡展其音樂才華。

爆笑感傷偶爾失衡

編劇不甘於只拍一齣「少鹹多趣」的喜劇，落得有些意念蜻蜓點水，未能說到核心之餘，也令爆笑與感傷之間偶爾失衡。譬如Maddie為何拼命守護房子，表面上是已故母親留給她的遺產，實情Maddie是婚外情產物，生父富有卻在其生命中缺席，她一直等待爸爸回來，渴望對方能道歉，也成為她仇富及面對親密關係總想逃避的藉口。美國以外的觀衆也許對片中主角處境未必理解，為何本已是Uber司機和兼職酒吧工作的Maddie，會沒錢交稅？甚至面臨失去房子的危機？Maddie身處紐約漢普頓的蒙托克市，其實是臨海度假勝地，片中也約略提及有富豪聚居，而且房地產價格不是一般人承受得起，Maddie好友Sarah與丈夫Jim就因為即將有小朋友，難再跟父母同住，準備南遷佛羅里達州；而且旺季只有春末至入秋約半年時間，Maddie的工作才會較多客人，並非富裕階層的生活壓力可想而知；但這樣的題材又是否適合放在一部主旋律是搞笑的喜劇當中？

上映日期：6月22日