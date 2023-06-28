Debbie「變髮」帶備鳳爪排骨飯 王怡然滿意新造型 Lea搭飛機當喼弗

【明報專訊】港姐入圍佳麗連日分批到髮型屋「變髮」，前日11名佳麗率先換新造型，昨日輪到另外10名佳麗。之前面試被封為大熱的王怡然、中英混血兒賀怡雯（Lea）、鍾嘉欣師妹Cindy都順利入圍，王怡然對新造型感滿意，被問到可有信心入三甲，她自信說：「會加油！親友知我參選，都提我要淡定企直、不要寒背。」

Cindy讚佳麗優秀

Cindy一把長髮由棕色轉為深棕色，笑言變得健康和新鮮，賽前會做好準備，但不敢談勝算，「因個個佳麗都好優秀」。Lea到場時因化妝問題面上出現白色一撻撻，經兩小時改造後立即變靚，Lea自覺經美髮增添時尚感，但未夠把握入三甲，會在賽前努力喼弗，「我和家人住上海，現階段要經常香港、上海兩邊飛，坐飛機回來好辛苦，是一個好大運動量的喼弗方法」。

王敏慈未見影蹤

各佳麗均穿白Tee配牛仔褲現身，Nicole與Jessica跟大部分佳麗一樣露小蠻腰，Venus則露事業線成功搶鏡，姜伊寧（Jenny）著牛仔短褲曬長腿，獨Cherry走平實路線。常有食物隨身的Debbie今次帶備鳳爪排骨飯，稱參賽會盡力而為。這兩日共21名佳麗「變髮」，雖然「翻版范冰冰」王敏慈未見影蹤，但據悉有數名佳麗向大會請了假，未知王敏慈是否其中一人。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com