做YouTuber開個人頻道 鄭裕玲與嘉賓周潤發肉緊惜惜

【明報專訊】影后鄭裕玲（Do姐）除演戲、做主持外，最近初嘗做YouTuber，在社交平台拍片公告開設個人頻道《The Do Show》。頭炮嘉賓是「發哥」周潤發，發哥在短片中彈出，跟Do姐面貼面肉緊合照，其間Do姐向發哥送吻，發哥立即回禮親吻Do姐，發哥搞笑說：「佢又靚女，家吓佢做咗YouTuber後，唔識我喇，唔搵我喇。」Do姐在旁秒回：「唔會呀。」Do姐個人頻道尚未發布任何片段，但已火速吸納超過7000訂戶。Do姐在社交網限時動態貼出與「發嫂」陳薈蓮擁抱兼互相問好片段。

發哥特訓柯煒林

此外，發哥在電影《別叫我"賭神"》製作特輯中，提到此片是他從演以來，第一部鼓勵社會大眾運動的作品，笑言拍運動題材「開正我嗰瓣」，因為他每天都會運動，對他來說要應付跑山戲分完全沒問題。

相反對於扮演有跑步天分的自閉症患者李陽的柯煒林（Will）來說是一大挑戰，故發哥於拍攝前，率領Will接受兩個多月行山和跑步訓練，Will稱在發哥身上學到很多。發哥說：「我每天都跑步，原來每天做同一件事挺枯燥，如果能堅持到，其實是一件很難的事，跑步運動帶給我很多啟示。而且運動某程度上對身體、腦筋和新陳代謝是好的。」

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