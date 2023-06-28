疑向母親提供安眠藥 巿川猿之助涉協助自殺被捕

【明報專訊】曾演日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎演員巿川猿之助，上月18日在東京目黑區寓所內跟父母一起服藥自殺，其母當場死亡，父親送院後亦證實不治，巿川獲救後一直留醫。日本警方經過接近一個半月調查，昨以巿川向母親提供安眠藥為由，向他發出逮捕令，罪名是協助自殺。昨日上午9時半，巿川乘車到目黑區警署接受盤問。由於車內窗簾緊閉，在場記者未能拍下他的容貌。

日媒引述警方消息指，上月17日下午至18日早上期間，原名喜熨斗孝彥的巿川猿之助得悉傳媒將會公開他欺凌及性騷擾員工的報道，於是跟年邁父母商量，一同自殺然後投胎轉世。現場未有發現遺書及安眠藥，但警方透過解剖驗屍報告，證實75歲母親喜熨斗延子遺體內的精神科藥物，跟市川較早前從醫院處方的安眠藥成分脗合，因此以協助自殺罪名拘捕他。

市川猿之助被捕後，富士電視台早晨節目訪問曾任職東京地檢署的若狹勝律師，他解釋警方先以協助母親自殺罪名起訴市川，因表面證據充分；至於曾任歌舞伎演員的76歲父親巿川段四郎（原名喜熨斗弘之），調查過程較為複雜，其父晚年因癌症等病長期卧牀，缺乏自理能力，能否自行服食安眠藥？精神狀態是否足以作出自殺決定？都是警方考慮因素。

另外，日本電視台早晨節目亦訪問曾當刑警的資深傳媒人中島正純，質疑警方先向市川發出逮捕令，而非直接派員到醫院拘捕的做法；中島估計，警方應該認定疑犯有畏罪潛逃或者毁滅證據的可能，加上防止他再次自殺，於是決定加快搜查行動，在事發後不足一個半月即發出逮捕令。據《日刊體育》報道，警方已把此案轉交搜查一課負責，可見高度重視，亦不排除稍後或將加控市川殺人等較嚴重罪名。

警方發出逮捕令後，大批傳媒留守市川下榻醫院門外，昨日上午9時半，他乘坐一輛灰色汽車離開，到目黑區警署接受盤問。由於車內窗簾緊閉，現場採訪記者未能拍下他的容貌。事隔一小時後，市川座駕直接駛入警署內，保密工夫做足。昨晚有日媒引述警方消息指，專家將會從市川父母服食安眠藥的數量等客觀證據，藉以分析自殺抑或他殺的可能。巿川被捕消息曝光後，所屬事務所隨即發表聲明，為事件導致粉絲及商業伙伴感到困擾和擔憂表示歉意，又承諾「我們會繼續配合警方調查，在法院作出最終判決前，不會就合約問題發表任何意見」。