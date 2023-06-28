《鐵達尼號》7•1北美Netflix上架捱轟 遭質疑向「泰坦」號慘劇「抽水」

【明報專訊】探索「鐵達尼」號殘骸的觀光潛水器「泰坦」號，上周遭遇「災難性內爆」，5名乘員全部罹難。影視串流平台Netflix下月1日在美國及加拿大北美市場播放金像導演占士金馬倫（James Cameron）經典名作《鐵達尼號》，惹來不少網民批評，稱「泰坦」號慘劇發生未幾，絕不適宜放映也是講述海難的《鐵達尼號》；亦有網民質疑Netflix此舉有意消費慘劇，趁機「抽水」。

有知情人士透露，《鐵達尼號》下月在Netflix上架，數月前已協商版權等問題再定下檔期，當時遠未發生「泰坦」號失蹤事件，所以一切只是巧合。（《鐵達尼號》在港於Disney+上架）

《鐵達尼號》演員逝世

提起《鐵達尼號》，片中扮演零售業大亨史特勞斯（Isidor Straus）的男演員雷保德（Lew Palter）上月21日因肺癌在洛杉磯住所與世長辭，享年94歲。除了《鐵》片，他較著名作品還有《一比八的震撼》，亦客串過《無敵金剛》等劇集。雷保德在《鐵》片扮演的史特勞斯，是美國百貨公司Macy的合伙人，跟太太艾達（Ida）非常恩愛，當郵輪沉沒，職員讓老弱婦孺先登救生艇，史特勞斯讓出機會，並勸太太先走，怎料艾達不願離開；片中兩人在牀上相擁靜待死神來臨，留下深刻一幕。「泰坦」號慘劇的其中一名死者拉什（Stockton Rush），是出事潛水器所屬「海洋之門（OceanGate）探險公司」行政總裁，其遺孀溫蒂（Wendy）正是史特勞斯夫婦的後人。