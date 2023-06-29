周杰倫羅志祥見證求婚過程 36歲蕭敬騰宣布娶50歲經理人

【明報專訊】36歲台灣金曲歌王蕭敬騰與經理人林有慧傳緋聞多年，一直未有認愛。前晚蕭敬騰突然在社交網宣布向比他年長14歲的林有慧求婚成功，正式告別單身。蕭敬騰在林有慧周一（26日）50歲生日前夕，送上驚喜求婚派對，他跪地遞上價值逾2500萬港元的13卡巨型鑽戒求婚，哭訴16年來兩人偷偷相愛，讓女友受委屈，現在要用一生去愛她。林有慧激動高呼：「我願意。」圈中好友周杰倫與太太昆凌、羅志祥等在場見證，祝福一對準新人。

蕭敬騰與林有慧（Summer）相識16載，年齡相差14年，林有慧一直助蕭敬騰發展音樂事業。二人緋聞傳了多年，從未有承認。過往蕭敬騰被問及感情問題，都說得曖昧，曾形容與林有慧關係「不僅是工作伙伴，更像家人、朋友，再多一點點感覺」。兩年前他們在內地拍節目時，被拍到在車上態度親暱，臉貼臉自拍如熱戀情侶。

興奮公布婚訊 盼獲大眾祝福

林有慧前日50歲生日，蕭敬騰前一日準備驚喜生日求婚派對，安排大批親友及多名圈中好友出席見證，包括周杰倫與昆凌、羅志祥、修杰楷與太太賈靜雯等。蕭敬騰前晚在社交網上載攬實林有慧甜蜜對望合照，報喜寫道：「大家好，我是蕭敬騰，今（前）天想跟大家分享我的喜悅，分享給我愛的人及愛我的人，我知道這很突然，但我想讓大家知道我很幸福，我有音樂，我有籃球，我有好友，我有愛我的家人，我有支持我的你們，我擁有了好多好多，現在，我擁有了愛情，一個真正完整的愛情，很開心我的人生走到了這個階段，希望得到你們的祝福，我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福。」

蕭敬騰表示6月27日是林有慧的生日，祝女友生日快樂和永遠平安健康開心，「她是陪伴我出道16年，我最信任的工作伙伴。昨日2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字，是的，我正式告別了單身，我會好好愛她，我會將我的喜悅換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞，謝謝你們耐心看完我的喜悅，我愛你們」。

秘戀16年 不讓女友再受委屈

蕭敬騰求婚過程的影片之後曝光，林有慧由門口一直被帶上樓，沿途親友向她送上玫瑰花。她入房見穿上西裝的蕭敬騰，二人情深對望。蕭敬騰哽咽說：「這16年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa（Summer）你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」他哭着說：「MaMa，你辛苦了，你為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對你的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛你。」然後拿出戒指單膝下跪大聲說：「MaMa，你願意嫁給我嗎？」林有慧激動高呼：「我願意！」二人在親友見證下擁吻。

賈靜雯分享與一對準新人合照，說年齡不是重點，幸福已滿溢在他們身邊。相中林有慧手上的巨型求婚鑽戒非常搶鏡，據台灣傳媒報道，鑽戒有13卡，價值約1億新台幣（約2500萬港元）。周杰倫分享蕭敬騰攬實林有慧短片，留言：「恭喜老弟，哥的視角，不忘跳出來主持一下。」對全場親友說：「掌聲鼓勵一下這個時候。」

林有慧撞樣導演彭秀慧

林有慧側面被指跟導演彭秀慧撞樣，二人姓名同有個「慧」字。彭秀慧在社交網貼出與朋友對話截圖，說好多朋友傳照片給她，朋友笑說：「側面好似你呀，我以為你要同蕭敬騰結婚。」她留言：「多謝大家話我知原來我個側面係咁嘅。仲有人話我知連登有二揀一，well……梗係揀我啦。（無論咩原因）林有慧被蕭敬騰揀咗啦嘛！」

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