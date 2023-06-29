質疑家駒原聲demo真偽 黃家強稱令肥媽表錯情抱歉

【明報專訊】黃家強與肥媽（Maria Cordero）近日因Beyond已故靈魂人物黃家駒一首遺作，爆出「羅生門事件」，二人連日來隔空各自表述，掀「記憶之戰」。家強解釋錄音帶demo寫有「肥媽」兩字，是關於Beyond的尷尬創作手法，自己沒有跟肥媽講過家駒為她寫歌，認為肥媽被人誤導，並強調「沒有是非只有真理」。

肥媽則出示15年前報章，家強當時接受訪問說：「作品的歌名是人名，他（指黃家駒）當時想作給誰便起那人的名字，其中一個譜是給肥媽瑪利亞，估計當時他們曾傾談合作。」

稱「為她寫」掩飾尷尬創作方法

家強昨日再於社交網發文解釋，除向前輩肥媽感抱歉外，更希望大家能找到整件事的重點。

家強寫道：「2008年的展覽，相距至今15年，為紀念家駒，我找家駒遺物時發現手稿，覺得很珍貴，希望可以給予樂迷分享，但歌名是肥媽，為免怕被問及手稿為什麼會寫上肥媽的名字，真正原因我之前已說過，所以很隨意地亦可能是最好的藉口，為她寫吧來掩飾我們尷尬的創作方法，因為手稿亦不完整，能否真的成為作品我沒有考究，因家駒手稿在我手上，我不放出去應該是沒可能成事的（但竟然出現了家駒原聲的demo tape，真的讓我百思不得其解，真的很想聽聽家駒是怎樣演繹這首demo，希望可以公開給大眾，以正真偽）。」

誰把兩個無辜的人變成宣傳工具

家強稱自己當時重點在展覽，沒有在意這不會成真的事，早已拋諸腦後，這樣不了了之過了15年，「但講者無心，聽者有意，竟然被有心人看中商機，處心積慮部署到今天，硬生生把我拉進他們的發財大計，營造一次廿幾年前的邂逅，望前輩可以完成我哥哥遺作的心願，這等美化大計的深情對話，來突顯歌曲的感人之處，這些宣傳伎倆令我不勝煩擾。我重申再講多次，我沒有反對他們用這首歌的權利，只是希望他們不要把我牽連在內。前輩，我為了保護哥哥而讓你表錯情感到抱歉！如果你話我15年前，我自己向媒體講，可能我們就不用換ram了。希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具」。

娛樂組