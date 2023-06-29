轉型創作歌手 出新歌外地拍MV 戴祖儀力證仍得寵

【明報專訊】歌手出身的戴祖儀花一年多接受音樂再培訓，今年挑戰以唱作歌手身分再攻樂壇，力證仍然得寵，獲公司投放資源力捧。她拒絕跟同門歌手硬撼和比較，認為是不智之舉，反想找機會跟他們合作增值。愛情失意的她，自揭難忍被情人當「觀音兵」而分手，現時身邊零追求者，已成宅女，一於寧缺莫濫，等待有心人出現。

戴祖儀加盟TMG 5年被封樂壇夾心人，同門歌手眾多，包括吳若希、菊梓喬、谷婭溦、王灝兒（JW）、吳業坤、連詩雅等。加上近年無綫新人輩出，《聲夢傳奇》炎明熹、姚焯菲，以及《中年好聲音》周吉佩、李佳、吳大強等齊齊夾擊，令她sing途四面楚歌，寸步難行，急轉做綜藝和拍劇找出路。戴祖儀否認失寵、資源被分薄，透露音樂發展空白一年多，包含多種元素，「我要分身出外拍節目、拍劇，又想進階做唱作歌手，除創作歌曲需要時間，又要物色適當時機出歌，其實我出歌不是爭取好耐，公司都好愛惜我，今年我起碼會出4首歌，又批准我去台灣拍MV，我驚別人妒忌我𠻹」。

以才女姿態回歸樂壇

戴祖儀近年在綜藝節目發展不錯，建立傻大姐形象大受歡迎，帶挈拍劇。她表示開心，但沒想過放棄唱歌，決意今年回歸樂壇，以全新的才女姿態見樂迷，「冇出歌那段時間，我進修音樂和學唱歌，最近除了作曲、作詞，新歌MV都是自己任監製，去了台灣拍攝。好開心首歌反應不錯，是人生中第一首歌沒什麼負評，原來我用心做一件事，大家真的感受到、會感動。過去幾年我出歌相對比較少，希望今年發力做多些音樂，明年可以開騷」。

樂壇競爭大，被眾多歌手夾擊，如何突圍？戴祖儀說：「《中年好聲音》歌手無論台風、技巧，真的好勁，《聲夢傳奇》一班歌手年紀比較細，有好多發展空間，我最驚跟比賽出來的人鬥，將來找機會跟不同歌手合作會比較好。既然各歌手畀觀眾感覺不同，我希望自己行出一條路。」

自嘲常「做兵」

戴祖儀入行被指是「姣精」，愛收觀音兵，她自嘲在愛情路上多「做兵」，更不介意用作品自嘲，為新歌《由他》作曲的她，又為國語版《停留在過往的傷害》填詞，廣東版則邀甄敏延填詞，描寫愛侶徘徊在不平衡的戀愛關係中，卻不捨得分手。

戴祖儀說：「大家經常聽到『收兵』、『做兵』，其實不單止求愛時才會『做兵』，談戀愛過程都有可能，好似我咁，好鍾意一個人的時候，會為對方不斷付出，但對方只習慣被愛而不主動關心我，心情當然很辛苦，又不捨得放手，就會跌入循環，我最耐試過經歷這樣的循環兩三年，最後決定放手。」她自言為人理性，面對失戀從未做傻事，只會躲在房間默默流淚。

盼找靈魂伴侶

戴祖儀否認藉歌嘲諷緋聞男友丁子朗，強調彼此只是朋友，反而想用歌曲勉勵受情傷的人，揀個令自己開心的愛侶，「我以前細個想找專一、高大靚仔，現在希望找個令我開心的靈魂伴侶，他不需要將所有時間放在我身上，只要彼此了解、適當關心就好」。

回憶舊情史，戴祖儀自爆讀大學時脾氣差，自我中心太強，用了不好態度向情人表達不滿，令到關係變壞，分手收場，長大後領悟兩人相處需互相尊重、共同成長，「將來拍拖，我不會再單方面默默改變和付出，一段健康感情，要雙方努力，大家找個舒服方式維繫，才能繼續」。戴祖儀近大半年感情真空，追求者欠奉，公餘時間愛做宅女睇動畫，好少外出活動，自言是時候鼓起勇氣，擴展社交圈。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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