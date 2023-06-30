「微風女神」郭源元稱遭陳建州企圖侵犯 范瑋琪開腔反駁 力撐老公為人正直

【明報專訊】台灣藝人陳建州（黑人）日前被女星「大牙」周宜霈公開指控11年前遭他性騷擾，黑人同日發聲明澄清，翌日跟太太范瑋琪聯合向大牙提告索償千萬台幣，以及要求對方公開道歉。「微風女神」郭源元前晚在社交平台撰長文，表示「不想讓大牙只有一個人」，聲稱遭黑人兩度性騷擾，當時正值范瑋琪懷孕。范瑋琪昨日發文反駁，力挺老公為人正直，會用全力守護她的家庭。

繼「大牙」周宜霈指控曾遭黑人性騷擾，前晚郭源元發長文稱范瑋琪懷孕期間曾被黑人兩度性騷擾，第一次黑人在工作室把她抱到腿上並向她索吻，另一次黑人把她帶到家中想侵犯但未遂。郭源元承認沒有留下任何證據，仍願意站出來揭發黑人惡行原因只有一個，「就是我不想讓大牙只有一個人」。

稱懷孕期間 黑人時刻相伴

對於郭源元的指控，黑人透過經理人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」范瑋琪昨日在社交網發文強調自己生活跟平常一樣，在家中照顧兒子。她憶述懷孕時期的事，清楚表明從知道懷雙胞胎開始，每時每刻都在家中安胎，直到穿羊水那天才送到醫院生B，並細數外出次數和原因，「中間唯五出門，參加一個婚禮，去過一次朋友家聚，一次探望黑奶奶，一次朋友聚餐，一次野餐，還有每天散步7000步和固定產檢，這些外出黑人全程都在……而且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪流來家照顧我……我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛我的丈夫，我會用全力守護我的家庭。」有網民質疑范瑋琪的反駁，指她聲稱在懷孕期間只曾外出5次，但其社交網卻見她挺着孕肚生活多姿多采，跟很多圈中朋友約會、出席生日派對，以及到戲院看戲。

陳嘉樺自爆曾遭熟人侵犯

此外，S.H.E成員陳嘉樺（Ella）昨日出席活動，自爆10歲時曾遭熟人侵犯，爸爸朋友的兒子把手伸進她的褲子內，她覺得不對勁，最後尖叫跑走。長大後她跟家人提及事件，原來大姊和二姊都是受害人，曾被該男子撫摸胸部。

娛樂組