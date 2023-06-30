湯告魯斯訪韓谷戲歎烤肉

【明報專訊】《職業特工隊》電影系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）7月8日在港上映，美國及韓國定於同月12日開畫。主角湯告魯斯（Tom Cruise）前日飛抵首爾，展開亞洲宣傳之旅。昨日他跟拍檔西蒙柏奇（Simon Pegg）、雲妮莎卻比（ Vanessa Kirby）、希莉艾維（Hayley Atwell）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）及導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）出席新片記者會及紅地氈活動。

第11次出訪韓國的湯告魯斯表示，每次都獲熱情招待，例如前晚抵韓後，品嘗韓式燒烤，大讚好味。又謂散步回酒店時，巿民紛紛跟他打招呼。談到有韓國粉絲稱他作「親切的湯告魯斯」，他笑言這是最喜歡的外號，「我引以為傲，真的很愛韓國，小時候經常美加兩邊走，一直夢想到韓國這樣的國家旅遊」。

湯告魯斯提到戲中乘坐電單車飛躍挪威懸崖的動作場面，被問到會否害怕時，他坦承拍攝前感擔憂，但說服自己不要害怕，並引用《壯志凌雲：獨行俠》對白：「不要思考，行動起來。」昨晚舉行紅地氈活動，吸引大批粉絲夾道歡迎湯告魯斯，他為影迷簽名及拍照留念，貫徹親民本色。

提起湯告魯斯，昨日透過社交媒體上載他跟導演基斯杜化麥格里手執戲票，站在新片《芭比》（Barbie）、《奧本海默》（Oppenheimer）及《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的海報前合照，並留言「今個夏天到戲院欣賞多齣精彩電影」，落力為「對手」拉票。