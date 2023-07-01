范瑋琪撐老公陳建州遭連環打臉 吳慷仁被影射「劈腿慣犯」撰文反駁

【明報專訊】台灣演藝界「#MeToo」性醜聞風波愈演愈烈，陳建州（黑人）日前被指曾向周宜霈（大牙）及郭源元性騷擾，雖然他否認及向大牙提告，但未能平息。太太范瑋琪力撐他是正直的人，又指懷孕期間僅5次出門，當時家中只有一張牀。不過隨即被網民翻查她的社交網，指她由公開懷孕超聲波照至一對孖仔出世，最少出門17次，還有曾在節目自爆家中有另一間房，供黑人好友王宏恩休息。至於她指黑人向來滴酒不沾，亦被翻出黑人拿着酒類飲品的舊照及偷偷含一口威士忌的舊訪問片。范瑋琪被連環打臉，不少網民高呼罷看其9月演唱會，引發退票抵制浪潮。

黑人暫停P.LEAGUE+職務

黑人2020年成立台灣男子職業籃球聯盟P.LEAGUE+，親自擔任執行長一職至今，昨日P.LEAGUE+在社交網發公告︰「聯盟執行長陳建州先生今（昨）日自請暫停其聯盟職務，營運團隊仍照常運作，後續異動將交由董事會決議。」

吳慷仁自認潔身自愛

另一台灣男星吳慷仁亦被捲入風波，前日有台灣傳媒報道有匿名女子聲稱W姓男星是「劈腿慣犯」，將演藝圈當後宮，並公開W姓男星特徵，包括「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官等正義角色」，疑影射台灣男星吳慷仁，引起外界熱話。吳慷仁前日下午在社交平台發文回應，晚上再撰逾1700字長文列5點反駁，聲稱要對自己、廠商、劇組及相信他的人交代，他指匿名者不用負責任，一句「這些事情沒有所謂的證據，只有感受」，他反問到底在寫什麼？他又指若如爆料者所言，等不到爆料，事情早已曝光，他說：「我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人，人家雜誌還會有照片看圖說故事，你連圖都沒有也能寫那麼多，辛苦了。」他稱雖沒有很高尚，但算有潔身自愛。

娛樂組