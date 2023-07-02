樂易玲64歲生日群星到賀 陳豪笑稱路過 姚子羚送名牌飾物

【明報專訊】無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲昨日64歲生日，前晚舉行生日派對，兩子及港姐宋宛穎、陳楨怡陪同乘車抵達，到賀藝人有視帝陳豪與陳山聰、視后胡定欣，還有羅子溢、朱晨麗、陳敏之、莊思敏、莊思明、張兆輝、方力申、張曦雯、謝嘉怡、吳業坤及謝東閔等逾百人。樂易玲生日願望是身體健康，每日開心生活，珍惜身邊所有人，香港和公司都愈來愈好，派對主題是分享愛和關心。

陳豪甚少出席高層生日派對，笑稱很少出夜街，是咁啱路過，亦非寂寞難耐才出席，「過來打聲招呼，太太帶3子女返了加拿大探親，剛剛跟他們視像通話才過來」。朱晨麗帶備小禮物，祝福樂易玲開心健康，她正休息未有新工作，因照顧家中愛貓不打算外遊。江嘉敏穿黑色低胸裝現身，近日氣管發炎的她帶病到賀，但派對中段因狂咳要提早離場。莊思明指楊明要開工未能現身。姚子羚送名牌飾物給樂易玲，她說目前放假，日日放狗散步好悠閒，稍後會跟蔡思貝到外地登台掙外快，9月亦會到澳洲墨爾本和悉尼登台，她曾在墨爾本讀書，有時間想趁機留下玩。

胡定欣拍廣告要靠Jaco

陳山聰與胡定欣結伴到場，稱開心疫後大班朋友聚首一堂，山聰表示不敢飲醉，因兒子Jaco昨日（周六）3歲生日，要陪兒子慶祝。提到Jaco每次見胡定欣都抗拒、面露不悅。胡定欣反駁道：「我在Jaco心中地位好崇高，因他較怕醜，才刻意不在大家面前擺出跟我甜蜜的樣子。」她笑稱Jaco對她抗拒及黑面的短片有逾60萬人看過，能否有廣告拍要靠Jaco。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑