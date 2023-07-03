澳門騷勁舞濕身冧歌迷 郭富城自認天生好動：唔跳唔舒服

【明報專訊】郭富城（城城）於澳門新濠影匯30場《夢幻舞林演唱會2023》前晚揭開序幕，相隔4年再到澳門演出，城城狀態大勇，全晚又唱又跳，大展舞技。染了一頭紅髮的城城開場與大班舞蹈員跳唱《鐵幕誘惑》登場，配合全新打造的夢幻舞台，以及電腦特技製的虛擬畫面、動畫和角色，製造震撼的視覺效果。

約觀眾水上樂園見

城城之後脫去外套露出麒麟臂，笑問觀眾是否期望他除衫，並透露這個演唱會原是3年前舉行，可惜因疫情延後至今，「大家經歷了不愉快的3年，今年大家終於可以開開心心正常生活，身為歌手的我也可以企在這舞台，過去3年我沒有開騷，除了拍電影，就是學習書法及畫畫，希望有機會展出給大家看」。城城獻唱《我是不是該安靜的走開》後，笑道：「我4月女兒生日時，曾帶她來玩，她玩得好開心，家人開心，做父親也會開心，我整個月都會在澳門，除了星期六日開騷，其餘的日子在水上樂園見我吧。如果想看我穿泳褲的話，但我通常都是穿一件頭，因為我喜歡潛水。」

城城全晚施展渾身解數冧粉絲，跳唱《失憶諒解備忘錄》後，笑稱總綵排時工作人員很擔心他，因他跳到全身濕透，繼而解開恤衫鈕扣騷出胸肌道：「我記得由第一日踏上舞台表演，沒有試過有一個演唱會唔濕晒身，因為郭富城是跳唱歌手，但我付出是值得的，因為有你哋，可能我天生好動，條命係咁，唔跳唔舒服。」Encore環節城城分別以《著迷》及《動起來》繼續勁歌熱舞，謝幕後超興奮的他離開舞台前跳起着地施展一字馬做彩蛋，觀眾尖叫至完騷。

記者：林祖傑