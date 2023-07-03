杜德智面試《中年2》 評判讚表現 《超級巨聲》五強劉威煌緊張甩嘴無信心入圍

肥媽（左）與曾志偉（右）覺得今屆水準比上屆更強，要揀出100名入圍者相當頭痛。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》第三輪海選面試昨日於電視城舉行，有近2000人參與，參賽者包括杜德偉哥哥杜德智、《超級巨聲》五強劉威煌、歌手洪杰與姚安娜、排舞老師林青峰、《中年好聲音》冠軍周吉佩好友兼2000年《TVB全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》冠軍梁浩賢。杜德智表示獲弟弟杜德偉鼓勵參賽，他跳唱英文歌獲評判讚賞；劉威煌因緊張甩歌詞，沒有信心入圍。

記者：鍾一虹

無綫總經理曾志偉表示《中年2》報名參賽者合共5000人，年紀最大參賽者76歲，水準比上屆更強，好多表現精彩，除了直播收看人數愈來愈多，他和評判之一肥媽（Maria Cordero）看到不捨得走，他笑言尤其對杜德智、「中年郭富城」林青峰印象深刻，要揀出100名入圍者相當頭痛，「好多都是睇完第一屆比賽有好多鼓勵而來，相信賽程好緊湊，但未知幾時公布名單，可能要再跟評判開會研究，若選多過100人，要睇有冇任何爭議，或者再召參賽者回來覆試，因為有些參賽者面試時遇上失聲狀態不好」。

肥媽稱揀100強 預咗有拗撬

肥媽看面試看得過癮，知道好多人來圓夢，強調評審一視同仁，不會偏心有名聲的參賽者，「我們計聲音，睇個參賽者潛能，夾硬畀他入圍都走不遠，不過要揀100個好頭痛。（怕不怕商議過程跟其他評判鬧交？）每人各有意見，鬧交冇所謂，大家為件事」。

肥媽日前與黃家強因為Beyond已故靈魂人物黃家駒一首遺作demo隔空展開罵戰，肥媽認為事件已告一段落，不需要家強道歉，「證明到我冇講大話就得喇。嗰個經理人打來搵我唱歌，我都唔識佢，叫我唱就唱囉，冇錢收嘅。佢（家強）話冇講過家駒寫歌畀我，舊報道已證實他有講過，佢都衰咗咯，仲話冇講過，可能件事過了好耐他善忘啦，我冇嬲佢，嬲人有皺紋的，我70歲喇，唔想有皺紋，過晒去冇嘢喇」。

胞弟杜德偉提點 杜德智著貼地服飾

劉威煌參賽時緊張甩了一句歌詞，表示相隔多年再參加歌唱比賽，沒預料到心情依然緊張，「可能近年習慣做直播有歌詞睇，變得依賴，我表現好核突，很不開心，冇乜信心入圍」。杜德智跳唱英文歌獲評判讚賞，表示今次獲弟弟杜德偉鼓勵參賽，對方還指導他著貼地服飾、揀自己喜歡的歌曲，「能否入圍我沒想太多，主要想來享受舞台」。

前英皇歌手洪杰以真名扈佳榮參賽時聲沙沙，解釋日前食生果嗆到氣管影響發揮不夠好，若能入圍感榮幸，「我近年有教唱歌，有3個學生一齊參賽，不過有兩個男學生太緊張，經驗不足導致失準」。