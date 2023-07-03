藤原紀香變髮 致敬中森明菜

【明報專訊】日本NTV電視台年度特備音樂節目《The Music Day 2023》，由日劇《佔領大醫院》櫻井翔擔任主持，前日直播8小時，邀請大批人氣歌手輪流演出，包括AKB48、KAT-TUN、King&Prince、Snow Man、乃木坂46、hitomi、Yoshiki、藤原紀香、韓國女團LE SSERAFIM、IVE及NewJeans等。

52歲「性感女神」藤原紀香與女團日向坂46成員齊藤京子同台獻唱中森明菜經典歌《少女A》及《Desire-情熱》。紀香模仿中森明菜和服及短髮造型。據悉紀香所穿和服，出自曾為中森明菜設計服裝的紫藤尚世，紀香透露紫藤從不外借和服，因為她才破例。至於中森明菜的短髮造型，紀香表示剪了3次頭髮仍未滿意，上台前還一直修剪。

另外，美國唱作男歌手Bruno Mars亦專程到日本亮相《The Music Day 2023》，並與主持櫻井翔對談。Bruno Mars曾為櫻井翔所屬男團嵐創作英文歌《Whenever You Call》，兩人大談合作感受。Bruno Mars表示出道以來最難忘是美式足球超級碗決賽的中場演出，出場前下大雨，分外緊張；他同時宣布明年1月會在東京巨蛋舉行5場演唱會。