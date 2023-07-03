【開箱】《黑鏡6》 黑科技幻海奇情 批判狗仔隊真人騷串流平台

【明報專訊】查理布卡（Charlie Brooker）創作《黑鏡》（Black Mirror）系列，以黑科技為題材，連拍5季；相隔4年，第6季上月15日在影視串流平台Netflix上架，根據資料，6月19至25日一周收視，《黑鏡6》以1160萬瀏覽次數，成為英語節目冠軍。今季5集以黑科技為主題的內容不多，更多像幾十年前無綫單元劇《幻海奇情》般的都市傳說或離奇故事，不知道是否因此在爛番茄評論網站，觀衆評分只有43%，不過專業評論成績，則比第5季理想。

蒐集用戶數據拍節目 影射Netflix

《黑鏡6》與黑科技扯上關係的只有第1與第3集，兩劇又以前者比較有趣；首集由《富家窮路》安妮梅菲（Annie Murphy）伙拍《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）主演，講述科技公司中層管理人員Joan（安妮梅菲飾）回家後打開串流平台Streamberry，發現莎瑪主演的節目《Joan is Awful》（Joan糟透了），跟自己造型十分相似，情節也跟Joan日間發生的所有事如出一轍，包括開除職員、與舊愛聚首等，Joan因此丟失工作、同居男友提出分手，被害慘的她透過律師知道當日成為Streamberry訂戶，已同意條款中供出數據等個人資料；莎瑪也不是親身演出，而是出售了肖像權。Joan想到妙計反擊，就是利用節目會複製其日常生活，於是在陌生人的婚禮上大便，節目如實播出，莎瑪形象因而插水，被迫聯絡Joan，兩人決定聯手硬闖Streamberry總部破壞炮製節目的超級電腦，方發現兩人其實也在虛擬情境之中，另有真正的Joan。

節目中的Streamberry無論片頭及標誌都似Netflix，可說暗諷串流平台為流量不惜一切。Streamberry亦出現在第2集，講述情侶Davis和Pia是電影學生，返回前者老家準備拍攝紀錄片；小鎮風光如畫，以前遊人如織，但多年前一宗夫婦遭殘殺案後開始沒落。Pia無意從Davis母親的錄影帶發現夫婦遭殘殺真相，及後意外慘死，Davis母親亦自縊。Davis被慫恿把母親遺留的錄影帶及自身經歷拍成紀錄片，結果贏得英國「奧斯卡」BAFTA。Davis出賣傷痛卻得獎，嘲諷現今真人騷，拍攝手法卻是5集中最平庸。

第3集片長近80分鐘，接近標準電影長度，也是5集中最沉重及讓人反思科技與倫理，由《西部世界》艾朗保羅（Aaron Paul）、《黑鷹15小時》佐斯夏利（Josh Hartnett）及《神奇4俠》琦瑪拉（Kate Mara）主演。講述艾朗與佐斯扮演太空人Cliff和David，要在外太空執行任務6年，其間他們的複製人在地球照顧妻兒。David遭異端分子滅門，其肉身孤獨地留在外太空，情緒愈趨不穩，Cliff不忍，與太太Lana（琦瑪拉飾）商量，獲同意借出複製人身軀，讓David回到地球。後者最初要求很簡單，希望Cliff夫婦能在家中為他準備繪畫工具，重拾寫生興趣，怎料對Lana情愫漸生，曖昧關係遭Cliff知悉，並以悲劇告終。主要戲分都在上述3人身上，艾朗保羅和琦瑪拉表現尤其出色；曾是俊男的佐斯夏利胖了又滿面風霜，幾乎認不出來。

第5集主角種族歧視受害者

第4集像都市傳說，狠批狗仔隊文化；女攝影師Bo影到已婚電視男星與男伴開房，對方開價500美元，懇求Bo出售照片，Bo不為所動，結果雜誌出手更低，讓Bo更懊悔的是該男星最後自殺，Bo決定脫離狗仔隊行列。後來因為入不敷支，舊同行出高價利誘Bo出山跟拍女星Mazey Day，後者到捷克拍片後失蹤，如果得到她的近照，可獲3萬美元。Bo發現Mazey行蹤，知道她包起一家深山療養院，不少狗仔隊同行亦聞風而至，發現Mazey月圓會變人狼，因此被鎖起來；最嘲諷是當美女變猛獸，一衆攝影師仍鎂光燈閃個不停。最後一集把時代背景設在1979年，以種族歧視為題材，講述任職百貨公司售貨員的印巴裔Nida開啓了魔界大門，魔鬼練習生Gaap要求她必須殺3人，才能阻止核彈滅世浩劫。Nida最初害怕又抗拒，Gaap告訴她一名放狗男性侵年幼女兒，Nida才憤而出手，另一受害者則是殺妻罪成的男子。不再害怕殺戮的Nida決定把最後一個目標鎖定極右的保守黨候選議員，卻在成事前遭警方阻止及拘捕。劇中Nida在職場受歧視及欺凌，她大開殺戒為救世，目標盡是白人渣男，也為出一口烏氣，對比今天倫敦市長簡世德及英揆辛偉誠俱為印巴裔形成了對比。