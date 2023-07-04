大劉10歲子設計桌上遊戲開賣 甘比舉家力撐 星爺貼圖點讚

劉仲學（中）設計的桌上遊戲昨日開賣，大劉（左二）與太太甘比（左一）、女兒劉秀樺（右二）及劉秀兒（右一）齊現身力撐。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】劉鑾雄（大劉）與太太甘比（陳凱韻）的10歲兒子劉仲學設計桌上遊戲「Arctic Party」，昨日在大劉旗下銅鑼灣商場舉行「WINDSOR Board Game Party」活動正式開賣，大劉聯同太太甘比、14歲女兒劉秀樺、5歲劉秀兒舉家到場支持，劉仲學更獲父母的好友、星級uncle周星馳（星爺）力撐，星爺特別在個人社交平台貼出劉仲學設計的桌上遊戲，更加上點讚圖案表支持。

大劉、甘比跟星爺私交甚篤，不時在社交平台互動，兩月前甘比貼文指見到鐘表品牌推出電影《美人魚》聯名陀飛輪腕表，即落單支持；星爺回應稱要約飲茶回禮。上月國際兒童節， 星爺亦在社交平台提起甘比，貼文寫道：「正如偉人甘地和甘比所講，『往事如煙，不堪回首』。」對於獲星爺貼圖支持，甘比說：「之前未推出已跟兒子講過，他就表示一推出就要送一盒給星爺，那我就送了給對方；星爺收到也很開心，不知道他識不識玩，不過他就話好掂！諗住相約見面，叫我兒子教他玩。」

甘比讚兒子有生意頭腦

甘比透露子女前一晚到場佈置至凌晨，作為父母也有陪同，她開心公布兒子設計的桌上遊戲未正式推出已賣出1000盒，所以需要補貨，又透露兒子想設計新桌上遊戲，大讚年紀輕輕已十分有生意頭腦，不知是否跟得爸爸多，爸爸也有教他做生意。

大劉表示很支持兒子，無論子女成功與否，失敗乃是成功之母，他說：「一定要嘗試，如不嘗試，就好似成世在溫室中長大，子女有什麼想法，我都會全力支持他們去試。」

大劉畀鼓勵 劉秀樺畀意見

甘比指兒子在學校學到很多環保意識，驚覺全球暖化很影響生活，決定推出桌上遊戲提醒大人要注意，同時向小朋友宣揚環保信息，「我和劉生最開心是曾跟兒子講，咁細個不要做生意，要學業為重，可能他受家姐影響，想做生意及做善事，所以我們都好支持，不過他也曾因產品未及盡善盡美而氣餒，獲家姐給予很多寶貴意見」。

劉仲學表示桌上遊戲以企鵝為主角，除了因媽媽鍾意，亦因為企鵝及北極熊最受全球暖化影響，他說：「爸爸有玩過，都有畀意見。」劉秀樺補充爸爸畀細佬最多的是鼓勵。

記者：林祖傑