DSE放榜兩手準備 黃明德要做「自由人」歌手

【明報專訊】黃明德（Dark）參加英皇主辦的選秀騷入行，去年以學生歌手身分出道，即在多個音樂頒獎禮取得獎項，包括新城勁爆新人、商台叱咤樂壇生力軍男歌手銅獎及港台最有前途男新人優異獎。身為應屆中學文憑試（DSE）考生，Dark希望學業及樂壇成績同樣獲「優」，兩邊繼續分身兼顧，做個「自由人」歌手，他說：「中學時期打排球，由於身高所限，所以我多負責做『自由人』，這位置很重要，需要兼顧各方面，責任亦很大；情况就如我做學生和歌手的心態，想同時擔任不同位置也有能力應付。因此，無論DSE成績如何，我都堅持繼續讀書和唱歌。」

讀書唱歌兩兼顧

Dark去年推出5首作品，其中《留班同學》、《沒有穿校服的日子》都是圍繞校園為題材，今年告別中學生身分，決定轉新方向，歌曲《會議終結者》就是從一般年輕打工仔角度出發，唱出他們對朝九晚五工作感枯燥乏味，特別是開工作會議時想盡快結束的心態，望透過歌曲引起大家共鳴，Dark說：「雖然現在仍是半個學生、半個歌手身分，但已有心理準備踏入社會大學。8月我就20歲，將迎接人生另一階段，好幸運我入行後可接觸到不同人與事，加速自己成長，較其他同學提早適應職場生活。」

本月中DSE放榜，Dark已為未來鋪路，但堅決不會放棄讀書，對自己有個承諾，「Plan A，如果考得好直入大學，我想修讀歷史有關的科目，因對歷史好有興趣。Plan B，如果考得麻麻，不夠分數被大學取錄，我就報讀副學士，然後銜接讀上去。我覺得讀書好重要，除學習知識，還可識到很多人，體驗社交生活，對將來有好大影響。所以我和公司約法三章，入行後如果成績沒進步，就不准我出歌，這承諾變成我發憤的動力」。

歌唱比賽不敵炎明熹

提到炎明熹（Gigi）同是學生及樂壇生力軍，參加歌唱比賽出道又是今年的DSE考生。Dark自爆曾與Gigi在歌唱比賽對決，「大概是2018年，Gigi當年約13歲，我就15歲，大家參加沙田區超新星歌唱比賽少年組，我跟她都是唱英文歌，結果Gigi贏冠軍，我得亞軍。記得她參賽時有點baby fat，樣子與現在有少少不同，最認得反而是她的姑丈」。Dark去年獲幾個新人獎，感激前輩提醒，不敢自以為是，不會沉醉和眷戀着獎項，會更努力唱好每首歌，為自己找新的定位。

視陳奕迅周杰倫學習榜樣

Dark自嘲讀初中時無心向學，以致留班兩年，後來積極發憤，雖起步比別人遲，不過無論之後能否入讀大學或進修副學士，時間表都由自己編排，有信心同時做歌手，可分身兼顧，「有老師覺得我入行唱歌後，思想成熟很多，以前我常駁嘴，現在對身邊所有人，包括老闆、同事及媽咪都乖好多。其實用讀書的態度放入工作都是一樣，學生要為考試溫書準備，做歌手就要時刻練好唱功，加上要跟不同人溝通，改善人際技巧都好重要」。他透露心目中視兩名樂壇前輩為學習榜樣，唱歌方面是陳奕迅，欣賞他唱功和聲線很有感染力，創作方面，想效法周杰倫作曲，台上可自彈自唱，目標走實力派唱作人路線。

髮型：MINDNER Professional@Ladol Ko

化妝：Chris Chan

場地：Maison Gaia （K11 MUSEA）

記者：林蘊兒