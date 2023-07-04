龔嘉欣收舖榮升餐廳老闆娘 想拍劇做生意談戀愛三線發展

【明報專訊】龔嘉欣、劉穎鏇及阮浩棕等昨日到商場為新劇《靈戲逼人》首播宣傳，男主角張振朗因身在歐洲拍節目未能出席。龔嘉欣表示雙喜臨門，除了新劇出街，亦正式攞鎖匙收舖榮升餐廳老闆娘。

龔嘉欣表示可能劇集宣傳片多，昨天出門遇到很多人都跟她說「今晚見」，而且很久沒這類人鬼情的劇集，希望有好成績。問到劇中扮鬼樣可需素顏上陣？她笑言：「因皮膚白，所以他們說我是天然鬼妝，還有我演這角色要經常對住元寶蠟燭香，所以非常熱。」她開心宣布昨日早上正式收舖，將進駐尖沙嘴一個大型商場開設餐廳，店內亦有蛋糕賣，笑言剛接拍《企業強人》，劇情又有講創業，故特別有感覺，「原來攞鎖匙一刻便開始感到很大壓力，但這是開心的壓力。年尾就34歲，很想在40歲前闖一闖，每樣事都搏盡去衝，所以都很大壓力，要再努力。（日籍甜品師緋聞男友可有給予意見？）他會，反而給我最多意見是陳豪，我們合作《企》劇，他歡迎我煩他」。

談到感情事，龔嘉欣笑言仍在尋覓，「大家都說組織家庭要趁早，但我日前去湊陳凱琳的小朋友及自己的契仔契女時，覺得很大責任和恐怖，要等自己和將來另一半都準備好才實行，不過我真的很喜歡小朋友。（會否考慮雪卵？）不用，醫生說我身體很好」。她表示最理想是拍劇、做生意及談戀愛三線同時發展。

劉穎鏇演粵劇花旦盡力學習

劉穎鏇劇中扮演花旦，要唱粵曲及穿大戲戲服，鬼妹仔的她表示不覺辛苦，反而有點害怕，因她對粵劇的認識很少，可謂接近零，只是在慈善騷看過汪明荃演出，所以知道要在劇中演花旦時，都擔心演得不似，「始終粵劇是一門歷史悠久的藝術，我驚會破壞了它，所以很盡力學習」。身旁的阮浩棕大讚劉穎鏇很努力，特別是女仔唱子喉不容易。對於獲謝雪心讚聲靚，阮浩棕表示有學過唱歌，拍攝前特意看粵劇片模仿唱平喉，在拍攝現場也有請教謝雪心。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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