【開箱】《奪寶奇兵 命運輪盤》 向夏里遜福致敬 捉到鹿唔識脫角

【明報專訊】《奪寶奇兵 命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)是同系列第5部電影,也是80歲主角夏里遜福(Harrison Ford)最後一次參演《奪》片,好看與否已屬其次,反正忠實粉絲抱致敬心態捧場,美國首周末開畫收6000萬美元(約4.68億港元)票房稱冠;另據影評網站「爛番茄」數據顯示,影評人給予68%,觀眾好感度卻達88%,已是最佳證明。

難言創新與突破

兩屆金像導演史匹堡(Steven Spielberg)執導《奪寶奇兵》系列首4集,票房穩步上揚,口碑每况愈下,第5集終退下火線,跟「星戰之父」佐治魯卡斯(George Lucas)擔任聯合監製,改由《盧根》占士曼高(James Mangold)執導,無論角色設計、劇情鋪排,抑或動作場面,基本上都在重複前作,難言創新與突破,忠實粉絲當然收貨,普羅大眾未必認同。

電影以二戰期間發生的動作戲揭開序幕,鍾斯博士再次跟「宿敵」納粹黨展開國寶爭奪戰,並埋下他和《誣網》康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)扮演邪惡科學家約根霍勒的多年恩怨。為了呈現這幕發生在1944年的回憶片段,導演巧妙利用先進電腦特技,協助夏里遜福「回春」,加上替身負責打鬥和跳火車等動作場面,感覺就似重看《奪寶奇兵》首3集的片段,輕鬆有餘,緊張不足。

自1981年《奪寶奇兵》面世至今,夏里遜福飾演考古學家鍾斯博士已經超過40年,也是時候退下來,今集正好以此為背景,講述美國太空人岩士唐登陸月球的1969年夏天,鍾斯博士經歷妻離子喪,大學教職不保的人生困境,晚年生活枯燥乏味,一身肌肉亦鬆弛。《邋遢女郎》菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)扮演鍾斯博士的契女海倫娜突然現身,半哄半騙從他手上搶走古希臘時代天才數學家阿基米德設計及製造的時間輪盤,令這個獨居老人被迫展開人生最後一場冒險旅程。

作為《奪寶奇兵》電影系列最終章,懷舊與致敬便成了今集兩大主題。透過鍾斯博士的對白,刻意重提過去40多年的冒險旅程,包括他曾喝下大黑神女之血、慘遭巫術施虐,甚至先後9次中槍等驚心動魄的經歷,喚起觀眾的集體回憶。有趣的是,今集亦有不少挖苦甚至嘲笑鍾斯博士的場面,例如他揮舞招牌長鞭,以為敵人便會退避三舍?待他揮空之後,對手即以手槍還擊,嚇得他伏地躲避,似在諷刺他已過時。

未邀關繼威客串

既然有心懷舊,昔日老拍檔當然奉命回歸,包括飾演鍾斯博士妻子瑪麗安的嘉倫阿蘭(Karen Allen)、扮演埃及挖掘專家薩拉的約翰戴維斯(John Rhys-Davies)等都有客串一兩個鏡頭。上集《奪寶奇兵之水晶骷髏國》飾演鍾斯博士兒子的沙拉保夫(Shia LaBeouf),以及第2集《魔域奇兵》以童星身分登場的關繼威,均未獲邀參加這場「畢業典禮」,令到不少忠實粉絲失望而回,感慨導演「捉到鹿唔識脫角」。今集海倫娜身邊有個小拍檔泰迪,鍾斯博士好奇問她,二人如何走在一起?女方回答泰迪10歲時曾偷她銀包,但她以德報怨,把他留在身邊,這個不就是鍾斯博士與關繼威扮演孤兒的相遇過程翻版?

早前有傳電影公司考慮籌拍《奪寶奇兵》外傳故事,今集新加盟的菲比布烈治可會成為鍾斯博士的最佳接班人?問題是她扮演海倫娜的角色設定混亂且不討好,身為鍾斯博士的契女,小時候感情甚佳,長大後卻為騙取其珍藏的時間輪盤,不單見死不救,甚至把他跟納粹黨羽一同困在儲物室,好為自己爭取時間逃命。正當觀眾以為她有什麼難言之隱?鏡頭一轉,海倫娜已把輪盤放到摩洛哥黑市拍賣,只為籌錢還債,好感度難免下降。雖然最後她改邪歸正,不單救回鍾斯博士老命,更令他跟分居妻子復合,已「瑜不掩瑕」。

上映日期:6月29日