姜濤無悔《叱咤》瘋狂表現 講笑：樓都買埋 無必要撈落去

【明報專訊】姜濤接受商台節目《早霸王》訪問，宣傳新歌《Dummy》，重提年初《叱咤頒獎禮》走到台下的瘋狂表現惹負評一事，重申並沒後悔，亦自願被「雪」一年，他笑道：「你諗吓，我樓都買埋！自己有地方可以收埋，我覺得無咩必要再撈落去喇！講笑講笑。」他說那晚的事發生後，便將原定輕鬆開心的「第11胎」新歌，換成這首《Dummy》，他表示MV中敲頭動作及魔性笑聲是自己創作，「純粹想敲醒自己，大家可以繼續敲我，嗰幾個月，大家都真係敲得好勁！因為大家都笑我，笑到我都想笑自己，既然是一個自嘲，就這樣笑畀大家去feel一feel，嗰個笑聲自己都嚇親，聽完好滿意，但都驚大家覺得我黐線」。

靠打波唱歌發泄

姜濤預告「第12胎」會在8月演唱會前推出，又稱疫情已過，不想再唱《蒙著嘴說愛你》。森美指他將來一定會再唱，姜濤說：「我都唔知，驚自己到了四五十歲仲響度cute cute。」小儀問到這階段是否被迫謙虛？他說：「講真，邊個唔想話番人，你話我嗰吓，10句粗口等住想話你，但知道好多小朋友鍾意我哋，想這個世界少啲負能量，就用自己方法去發泄，一係打波、一係唱歌，打波惡啲唔緊要，唔好太茅就得，跟人有身體碰撞都是一種宣泄。」腳傷未癒的他表示仍可打籃球，只要不跳就得，「雖然話後生，但個身體已經老」。

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