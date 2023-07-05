發哥確診新冠病毒 「等身體好番戲院見」

發哥（左）連日為電影《別叫我“賭神”》跑戲院謝票，跟影迷見面及自拍。（資料圖片）

【明報專訊】周潤發（發哥）連日來為電影《別叫我“賭神”》宣傳，跑戲院謝票，行程十分緊密。

發哥好親民，影迷在戲院有機會跟他近距離接觸，原本電影公司計劃邀發哥參與第二輪謝票活動，不過發哥昨日確診新冠病毒，要康復才能繼續跑戲院。

平日習慣早睡早起的發哥近日較勞累，他說：「原本應承今個星期繼續跑戲院同大家見面、分享、selfie，但呢兩日覺得唔舒服，並於今日（7月4日）確診Covid，所以暫時未能同觀眾見面；等身體好番，我會再到戲院同大家見面！祝各位身體健康！保重！」

娛樂組