榮升視后拒做「親生女」無劇拍 江美儀否認無綫冷待 享受自由身

【明報專訊】江美儀、吳業坤（坤哥）、曾比特及譚嘉儀等，昨日到尖東出席無綫籌款節目《明愛暖萬心》記者會。憑劇集《下流上車族》的「車太」膺視后的美儀，被傳因不做「親生女」遭無綫投閒置散，她否認傳聞，稱只是誤會，有部劇原本9月開工，但因準備的問題延期至年尾，加上她跟無綫的合約是一年一劇。

無綫可有邀請做「親生女」？美儀直認有，「但要再傾，我不可以完全不理我經理人感受。我現在份約到2026年先完，所以還有時間，而且我覺得現在的合約形式幾好，自由度較大」。美儀透露現時有其他工作忙，例如身兼製作人，跟佛教團體合作拍片，也有一些廣告。豬籠入水？她笑言：「又不是，有啲使費咁囉。」

坤哥湊狗預演做爸爸

坤哥最近領養了一隻松鼠狗女「白湯」，透露因屋企搬遠後日籍太太少了出街，加上一直想養狗，趁機體驗「3人家庭」生活，「現在好像多了一個小朋友，養貓比較自由，但狗要帶牠散步、幫牠執屎，讓我預先體驗做爸爸的感覺」。坤哥笑說以往他不在港，太太會呻很寂寞，但自從家中有「白湯」後，現在完全沒這感覺，並稱太太已適應香港生活，懂搭巴士出街，以及聽得明不少廣東話。

坤哥稱太太在日本從事賽馬主播，現在有幫對方商談相關工作，「夫妻一起分擔家庭負擔是很重要的，太太都想拍戲，她之前做我MV女主角，全世界都讚她演得比我好，希望我們事業都有好的發展」。可批准太太性感演出？坤哥說：「太太不喜歡性感。（那接吻戲呢？）最多我不看囉，或者要加酬勞。」坤哥透露年尾開演唱會，要證明給太太看他真的是歌手。

曾比特否認咪嘴

對於網民質疑慶回歸的《灣區升明月》2023音樂晚會的表演嘉賓咪嘴假唱，當晚與炎明熹合唱的曾比特表示，「所有事情要問大會，但我是真唱的。（炎明熹是否甩嘴？）台上經常會有意外發生」。曾比特透露8月會在內地開騷，有機會都想在港舉行演唱會，因這裏是他出道的地方，目標是紅館。

記者：陳釗