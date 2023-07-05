旗下公司被指挪用MIRROR作品詐騙 前DJ凌志灝交代事件 向新城請辭

【明報專訊】新城電台節目《Bilibala 開大喇叭》前DJ凌志灝前晚召開記者會，就有關近日有網民對他及其市場推廣公司作出多項失實指控嚴正澄清。他表示有網民成立「苦主群」，內容提及曾被他騙財400萬元，又指他盜用化妝品牌的MIRROR廣告作為其公司作品，更聲稱有林作認證其公司曾騙財聲帶。他的代表律師和林作亦有出席。

家人員工同被起底

凌志灝表示事件影響到家人、同事及其家人、新城電台與各個品牌等，特此向各單位道歉。他詳述事件起源於舊員工以外判身分接拍化妝品牌廣告後，誤將相片放到其公司網站，後來收到廣告公司發出律師信追究，他已經即時將相關照片下架、出道歉信及作出賠償，事件在今年初和解。至今年6月，有人翻出舊事炒作，同時網上出現大量假帳戶抹黑及欺凌，其家人、員工均被起底，有感生命受威脅，故要開記者會交代事件始末，下一步會報警及採取法律行動，因涉及起底、誹謗，以及不誠實使用電腦。

凌志灝稱新城電台及其DJ工作也受到影響，他已於上周五向新城辭職，即時終止合作，又透露自己公司損失7位數字生意。他再次澄清沒有騙財400萬，懷疑遭到競爭對手抹黑，「我一直以正當手法做生意，最憤怒、痛恨身邊人受牽連，禍不及妻兒」。他呼籲幕後黑手停止不法事情。

林作稱因其言論被斷章取義，有必要站出來講清楚，當日只是回應網友查詢，提及朋友試過被其他公司騙財幾十萬，並沒有評論凌志灝公司，因為事前不知道對方有公司。

記者：鍾一虹