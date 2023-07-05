【開箱】《看不見聽不見也愛你》 山下智久 愛情可彌補缺憾

【明報專訊】日本影壇盛產催淚愛情片的《她和他的戀愛花期》、《即使，這份戀情今晚會從世上消失 》、《餘命10年》及《我想吃掉你的胰臟》等，新片《看不見聽不見也愛你》也不例外，講述漫畫家因病失明，事業如墮深淵，人生感到絕望，此時失聰女漫畫迷找上門，並展開同居生活，結果互相治癒的愛情故事。

戲院放映後再上架

《看不見聽不見也愛你》是影視串流平台Prime Video投資拍攝的電影，6月9日率先在日本上架，香港及台灣則在戲院放映後，稍後才於網上播放。新片講述泉本真治（山下智久飾）是個網絡漫畫家，為製作《Only for You》廢寢忘食，付出終於得到回報，漫畫將被改編拍成電影，令他跟助手中村沙織（山本舞香飾）均感雀躍。後來真治病倒，視力逐漸衰退，漫畫被迫停刊，就連同住兼行動不便的祖母亦無力照顧。失明的真治感到孤獨和恐懼，失去生存鬥志，準備一死了之。剛巧他的漫畫迷、失聰的相田響（新木優子飾）及時出現阻止。兩人從此展開不可思議的同居生活。

新片改編自韓國漫畫家Nasty Cat的同名作品《See Hear Love》，由韓裔美籍李宰漢執導，後者早在2000年已改編日劇《愛在記憶深處》，由孫藝珍及鄭雨盛合演韓片《擁抱這分鐘》，結果在日韓大受歡迎 ，講述二人婚後發現妻子罹患腦退化症的故事。李宰漢亦曾執導《別了誘情人》，中山美穗主演。《看》片是李宰漢相隔10年再次執導日本愛情片。

失聰書迷拯救偶像

電影最大看點是男女主角的愛情經歷，山下智久飾演漫畫家真治，從未公開露面，與祖母相依為命。他的作品《Only for You》激勵人心，經典對白是「痛苦的時候，就笑吧」，深受讀者喜愛。某日出版社通知真治，有電影公司考慮把漫畫改編拍成電影，條件是更改結局。真治後來因疲勞過度暈倒，醫生指他罹患急性青光眼而失明。他為生計不得不聽從出版社建議，修改漫畫結局。

新木優子飾演相田響，任職社福機構導師，雖然失聰但個性樂觀，亦是《Only for You》忠實粉絲。阿響透過真治筆下女主角「小堇」，獲得生存動力與希望。直至漫畫突然停刊，決定找作者問個究竟。阿響登門拜訪，寫明來意，但因一個失明，另一個失聰而無法溝通，她只好無奈離開，直至看見真治想跳樓，即衝入寓所並救了對方。從此以後，阿響每天到訪真治家，替他執屋、煮飯，照顧起居飲食，令到頹廢的真治，重拾生存意志，二人開始拍拖兼同居生活。

三角戀與庸醫扣分

故事獨特之處在於男女主角各有缺憾，表面上難以溝通，但因心中有愛，終能解決困境。正如真治所說，比起失明之前，他更能「看清」別人心意，藉以帶出「愛可彌補缺憾」的主題。電影尾聲不忘催淚，講述真治患上腦瘤兼病情惡化，打算獨自死去，臨終前為阿響畫下《Only for You》感人結局。

不過，電影也有不少老套和兒戲的情節，例如阿響身邊出現富二代植村大輔（高杉真宙飾），後者安排秘書達山惠（山口紗彌加飾）假扮咖啡店老闆娘，借故接近阿響，然後邀請她做化妝品代言人，藉此安排她跟男方見面，好讓他向阿響示愛。劇情並沒交代植村何以鍾情阿響，而且雙方明明認識，卻要找秘書拉紅線。另外，醫生認定真治患急性青光眼而失明，於是阿響想盡辦法籌錢給他做眼角膜移植手術，原來導致失明的真正原因是腦瘤，即是醫生擺烏龍？其後醫生又指腦瘤是絕症，日本無人能醫，必須到美國接受手術，同樣令人費解，日本何時變得如此落後？

《看不見聽不見也愛你》雖然劇情浪漫又感人，但內容離地和鋪排突兀亦要扣分。幸好有郎才女貌的山下智久與新木優子合演，二人外形合襯，單看他倆演出，已經值回票價。

上映日期：7月6日